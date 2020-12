Para qué sirve la malla negra con agujeros de la puerta de los microondas

Si no te has fijado nunca en la malla negra con agujeritos que se encuentra en la puerta de los microondas, hazlo, ya que no verás ningún microondas sin ella. Pero, ¿para qué sirve este elemento? En el vídeo te damos la explicación.

El microondas es un electrodoméstico que, aunque no es imprescindible, no suele faltar en ninguna casa. Tiene prácticamente el mismo funcionamiento que un horno, pero se utiliza para calentar menos cantidades de comida con mayor rapidez.

Pese a que la comida se puede calentar perfectamente en una sartén o una olla, llegar a casa, ponerte un plato de comida de la nevera, unas sobras o calentar un vaso de leche en menos de 2 minutos, es un lujo. Además, nos ahorramos fregar una gran cantidad de utensilios de cocina.

Sin embargo, muchas personas consideran que los microondas no son especialmente buenos para la salud, ya que las ondas que emiten son muy perjudiciales. Es por ello por lo que todavía hay casas en las que se prescinde de este mágico electrodoméstico. Pero, ¿es cierto que son dañinos para la salud? La respuesta es que no.

Y la mencionada malla negra con agujeros de la puerta del microondas tiene un factor fundamental. Así es que, aunque esta malla pueda parecer una simple decoración, lo cierto es que tiene una importante utilidad. En el vídeo superior te contamos cuál es.

