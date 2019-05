Xiaomi ya tiene experiencia lanzando este tipo de dispositivos al mercado, de hecho el año pasado lanzó un cubo de basura que era capaz de detectar cuando estaba lleno para cerrar las bolsas y poner una nueva. Y es ahí donde entra la tecnología en este tipo de gadgets, en los automatismos a la hora de poder utilizar el cubo y la comodidad que puede aportarnos la automatización de su uso. También son un buen indicador de hasta qué punto podemos ser de vagos los humanos cuando estamos pensando en simplificar nuestra vida. Pues bien, ahora Xiaomi ha lanzado una papelera inteligente, que nos ahorrará tener que mover algunos músculos.

Papelera Xiaomi | Xiaomi YouPin

Xiaomi acostumbra a lanzar sus productos bajo otras marcas, y en este caso la papelera no ha sido menos, habiendo lanzado esta bajo el nombre de NINESTARS como nos cuentan desde Xiaomi4Mi. Esta papelera cuenta con un funcionamiento inteligente sobre todo cuando hablamos de su apertura. Ya que en lugar de abrirse apretando un botón con el pie, cuenta con los sensores necesarios para que esta acción pueda realizarse de manera automática. De esta manera no tenemos más que pasar la mano por encima de la papelera para que esta se abra de forma automática. Aunque si no quieres agacharte, puedes abrirla acercando la rodilla, pasando un pie por encima, vamos, que hay muchas alternativas para abrirla.Está fabricada en plástico ABS, y es capaz de albergar 10 litros de capacidad, por lo que tampoco se trata de una papelera de gran tamaño. De hecho sus dimensiones son de 244mm x191mm x342 mm. El peso de esta papelera es de 0,92 kilogramos. El precio al que llega al mercado es de solo 17 euros al cambio, por lo que sin duda es una buena oportunidad para aquellos que no quieren o no pueden agacharse a abrir la papelera. Recordemos que se pone a la venta en China, por lo que habrá que recurrir a la importación para hacerse con ella. Xiaomi también ha lanzado un producto que nos vendrá muy bien en los próximos meses, un repelente para mosquitos.

Repelente mosquitos Xiaomi | Xiaomi YouPin

Este nos ofrece una manera compacta y cómoda de acabar con todos los mosquitos a nuestro alrededor. Tiene un diseño cuadrado, bastante discreto y elegante, y cuenta con una batería que permite tenerlo encendido durante 720horas. Además podemos encenderlo solo cuando lo necesitamos, por lo que el uso se puede extender de forma efectiva durante mucho más tiempo. Este repelente de mosquitos funciona con pastillas, de las que cuatro vienen junto al dispositivo cuando lo compramos. Tiene una función para programar su funcionamiento, algo que sin duda viene bien para que solo funcione por las noches cuando estos aparecen en masa. El precio como siempre es de lo más destacado, por su bajo coste, ya que este repelente tiene un precio de solo 13 euros al cambio. Una vez más Xiaomi demuestra que no tiene límites a la hora de desarrollar y lanzar nuevos dispositivos de los sectores y para los usos más dispares que podemos imaginar, estos gadgets son la mejor muestra de ello.