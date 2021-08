Las pantallas plegables también llegan a los altavoces inteligentes

Los móviles con pantallas plegables cada vez son más numerosos, y Samsung es sin duda su principal impulsora. De hecho, han presentado recientemente tanto los Samsung Galaxy Fold3 como Samsung Galaxy Flip3, dos teléfonos que ya son la tercera generación para un formato totalmente virgen e inexplorado para muchos fabricantes. Precisamente es la firma coreana la que está trabajando ahora en una modalidad inédita para sus pantallas flexibles y plegables, ya que como ha mostrado en un evento, estas también tienen aplicaciones para los altavoces inteligentes, que en este formato deberían denominarse de una manera diferente.

Otra perspectiva para las pantallas flexibles

Samsung ha desvelado un vídeo en el Korea Display Exhibition, un evento en el que se han mostrado las últimas novedades relacionadas con las pantallas, un segmento en el que Samsung es líder indiscutible. En este vídeo puede verse un altavoz inteligente, al menos tiene ese aspecto cilíndrico tan utilizado en este segmento, que a su vez está recubierto por una pantalla flexible. Esta se mantiene encendida tanto cuando está plegada, como cuando se despliega. Porque como podéis observar en el vídeo, la pantalla puede desplegarse por completo hasta tener la apariencia de una pantalla normal, rectangular.

Esta pantalla tiene un tamaño de 12.4 pulgadas, y cuenta con tecnología OLED. Por tanto, cuando está desplegada tiene el mismo tamaño que algunas tabletas u ordenadores portátiles compactos. Según el mismo vídeo, es un altavoz con una pantalla multitarea, ya que no solo nos muestra información de cualquier índole, sino que podemos hacer videollamadas desde el mismo altavoz. Por lo que puede utilizarse de altavoz tradicional cuando no está desplegada, o de una manera similar al Portal de Facebook cuando está desplegada la pantalla. Un prototipo que no nos extrañaría que contara con algún modelo comercializado pronto.

Nuevas pantallas plegables para móviles

En el mismo evento Samsung ha mostrado también una pantalla plegable diferente a las de sus actuales teléfonos móviles, pero que también está orientada a ellos. Se trata de un panel de 7,2 pulgadas, que, en este caso a diferencia de los Fold, se pliega y despliega en forma de zigzag, por lo que es posible plegarla en el tamaño de un teléfono tradicional. Es un formato que como se puede apreciar en el vídeo, es idóneo para la multitarea, a que puede dividir su pantalla en tres secciones diferentes. En lugar de una pantalla externa y otra interna plegable como en el Fold, estas tres pantallas son una sola y se despliegan sobre sí mismas para ofrecernos una experiencia de tableta.

El prototipo mostrado por Samsung nos muestra algunas imágenes en la pantalla, que por supuesto cuenta con tecnología OLED. Se trata de un formato más parecido al del Huawei Mate X, el plegable de la firma china que también se plegaba y desplegaba sobre sí mismo para mostrar todo el tamaño de su pantalla. Lo que no cabe duda ahora mismo es que Samsung es el líder indiscutible de la pantalla plegable y flexible, con el permiso de LG, que en materia de televisores ya cuenta con pantallas que incluso se enrollan.