Un ordenador que puede hacer un niño de 6 años

La programación y la informática, así, por lo general, todavía asustan a gran parte de la población. Pero, a la vez, tienen el halo de una espada mágica. Los adultos llevan años rompiéndose la cabeza para hacer de la tecnología un flautista de Hamelín para los niños. Aunque a menudo “tendemos a establecer líneas entre las cosas. Entre el arte y la ciencia. Entre el código y el diseño. Entre las llamadas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) y las humanidades. Y esto hace que la alfabetización digital parezca una col de bruselas. Buena para ti pero dura de roer”.

Esto piensan Alex Klein, Yonatan Raz-Fridman y Saul Klein, los tres cofundadores de una start-up londinense que ha creado un ordenador que puede construir cualquier niño mayor de 6 años y un adulto “en una hora”. Kano es un kit de piezas “tan sencillo como un Lego”, según dicen en la presentación del proyecto, con el que se puede hacer un ordenador basado en Raspberry Pi (una computadora del tamaño de una tarjeta de crédito), juegos como Pong o Snake, componer música, hacer vídeo en HD, un altavoz, un servidor wireless o aprender código.

Los fundadores trabajaron con más de cien ingenieros, profesores, artistas y niños para diseñar este ordenador DIY (Do It Yourself o hazlo tú mismo). Y también contaron con el asesoramiento del cofundador de Apple Steve Wozniak. Lo que intentan conseguir con ello es que los alumnos pierdan el miedo a la tecnología y la vean como algo divertido. Y lo primero que se han propuesto es que ellos mismos construyan su ordenador con una serie de instrucciones que indican cómo montarlo paso a paso, en dibujos y una estética amable.

La idea salió de una conversación de los tres fundadores con la prima de 7 años de uno de ellos. La niña les dio las dos pistas clave. Que fuese algo divertido y que no pareciera una lección del colegio.

La start-up, llamada también Kano, empezó a trabajar en este ordenador hace dos años. Acudió a una empresa de diseño, MAP, para asegurarse de que el kit fuera atractivo para los niños. “Pensamos hacer algo que pareciese un set de Meccano o de Lego que apeteciera encontrar en clase y en el salón de casa”, indica Alex Klein. Esa estética se ve en el teclado, en las formas redondeadas y en unos colores que intentan suavizar el aspecto frío de muchos dispositivos. Frente al acero, que podría resultar desafiante, un naranja, más cálido y apetecible.

El proyecto buscó financiación en Kickstarter y en 30 días reunió 1.522.160 dólares. El ordenador DIY entusiasmó mucho más de lo esperado y la cifra superó con creces los 100.000 dólares que se habían propuesto conseguir para finales del pasado diciembre. Los Kano están ya en producción y empezarán a enviarlos el próximo mes de julio a un precio de 129 dólares. Pero, además, han mejorado el producto que ofrecían al principio. Según Alex Klein, han añadido bluetooth, un software más rápido y algunos proyectos web como Moshi Pong.

Kano se basa en código abierto para que sus usuarios puedan hacerlo crecer tanto como quieran. La compañía declara que detrás de este kit hay una clara intención de fomentar la cultura de la innovación y por eso se ha asociado a la campaña Year of Code. Esta iniciativa consiste en promover la enseñanza de código en el sistema educativo público británico a partir de septiembre de 2014.

“Hay cientos de miles de profesores en el Reino Unido y en todo el mundo que dicen: ‘Sí, estupendo. Nos encantaría enseñar código e introducir creatividad tecnológica en las aulas', pero a nosotros nunca nos lo enseñaron”, dice Klein. La respuesta que propone Kano a la pregunta de cómo hacerlo es su ordenador DIY. Un dispositivo que parezca un juguete pero, en realidad, actúe como un profesor.