Oppo Pad 2 al descubierto, con estas características competirá con la Galaxy Tab S7 FE

El mercado de tabletas sigue en una forma genial, y muestra de ello es que todos los meses conocemos algún nuevo modelo. En este caso de parte de uno de los principales fabricantes del mercado de smartphones, que también se ha decidido a dar el salto con las tabletas, en este caso con la segunda generación de la suya. La Oppo Pad 2 parece cerca de presentarse, ya que se está dejando ver por algunas certificaciones importantes, y además ha desvelado casi toda su ficha técnica, para hacernos una idea de lo que podemos esperar.

Así es la nueva tableta de Oppo

Lo primero a destacar es que la tableta acaba de pasar por la certificación Bluetooth SIG, lo que nos demuestra que su lanzamiento puede estar cerca. Por esta ha pasado con el modelo OPD2201. No se descarta no obstante que la OnePlus Pad que se presentaría también dentro de poco sea la misma tableta, aunque para diferentes mercados. Pero en este caso nos centramos en ella como la nueva tableta de Oppo. En este caso también hay informaciones con las características con las que contaría.

Por un lado con una pantalla de 11 pulgadas, o algo más, no está muy clara todavía la medida exacta de la pantalla. Esta tendría una resolución de 2800 x 2000 píxeles, con una tasa de refresco de 144Hz. También mostraría una calidad de imagen envidiable, siendo compatible con Dolby Vision, así como con HDR 10+. Será una de esas tabletas que consideramos de gama media premium, lo que se entiende gracias a su procesador MediaTek Dimensity 9000, que contaría por otro lado con una batería de un gran tamaño.

Esta sería de nada menos que 9500mAh, y además contaría con carga rápida de 67W, por lo que los tiempos de carga serían bastante más razonables. Se especula con que el diseño de esta tableta sea el mismo visto de la OnePlus Pad hace unos días, por lo que ambos compartirían absolutamente todo, salvo lógicamente la inscripción de sus respectivos logotipos sobre el cuerpo de metal de la tableta. Con estas características podríamos estar hablando en el caso de Oppo de una tableta lista para competir con la Samsung Galaxy Tab S7 FE, el modelo Lite, por decirlo de alguna forma, de los topes de gama de los coreanos.

Y es que con estas características podemos ubicar a la tableta de Oppo en la gama media premium. Recordemos que la primera generación de esta tableta no se vendió en España, sino que ha sido el modelo Air el comercializado. Este pertenece a una gama media más asequible, y por tanto no sería de extrañar que Oppo por fin quiera posicionarse en nuestro mercado, y en el europeo, con un modelo más premium que pueda competir de tu a tu incluso con los iPad más asequibles, que ahora se mueven en los 600 euros. No esperamos un precio tan alto, pero sí entre los 400 y 500 euros. Lo que sea finalmente lo conoceremos dentro de poco, quizás en la piel de OnePlus, pero en cualquier caso seguirá siendo una gran apuesta por parte de Oppo que seguro tiene bastante recorrido en el mercado. Porque otra cosa no, pero la tableta atraviesa claramente un mejor momento que el smartphone en la actualidad.