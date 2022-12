Oppo lanza sus nuevas gafas inteligentes y un wearable para toda la familia

Las gafas inteligentes siguen su particular travesía en el desierto, porque a pesar de que desde hace años hemos ido conociendo nuevos modelos, la realidad es que no terminan de cuajar en el mercado, básicamente porque su aspecto suele ser aparatoso y porque la realidad es que en el entorno doméstico no tienen mucha utilidad, otra cosa es en el plano industrial. Uno de los fabricantes que más está insistiendo en este tipo de dispositivos y que ahora vuelve a la carga con las Oppo Air Glasses 2. Estas gafas prometen por fin tener un aspecto tradicional, porque la realidad es que los usuarios buscan dispositivos discretos, que no parezcan precisamente unas de estas gafas.

Por fin, unas gafas discretas

Cuando vemos estas nuevas gafas de Oppo tenemos la sensación de estar ante una montura de corte bastante tradicional. Solo notamos la diferencia con unas gafas normales en las patillas, que son más gruesas de lo habitual, algo lógico si tenemos ahora en cuenta todo lo que guardan dentro de ellas. Son unas gafas de realidad mixta, lo que quiere decir que conservamos la visión de nuestro alrededor, de lo que nos rodea, y contamos con información adicional y contextual que nos proporcionan las gafas gracias a un pequeño microproyector LED, que proyecta los contenidos sobre las propias lentes de las gafas.

Oppo Air Glasses 2 | Oppo

Y hay un dato muy importante, como es el de que estas gafas se pueden usar con cristales graduados, por lo que podemos usarlas como unas gafas normales sin renunciar a la proyección de los contenidos inteligentes sobre estas lentes. Además de mostrar imágenes o textos en las lentes, a estas los acompaña un sonido de calidad gracias a los altavoces integrados en las patillas, que también integran micrófonos para poder mantener llamadas cómodamente. Lógicamente las funciones que nos pueden ofrecer estas gafas son muy diversas, otra cosa es que sean útiles para el día a día.

Con ellas podemos seguir indicaciones en tiempo real para llegar a nuestro destinto, tanto de audio como con gráficos, realizar traducciones al instante mientras interactuamos con otras personas, servir para leer discursos o ponencias mientras estamos en el estrado, en definitiva, todo lo que puede proporcionarnos llevar un pequeño proyector integrado en las gafas. Al final las lentes se convierten en pantallas que replican contenidos que enviamos desde nuestros dispositivos móviles. Por último, hay que reseñar que son unas gafas bastante ligeras, de hecho pesan menos de 40 gramos, por lo que en este aspecto no vamos a notar mucha diferencia con unas gafas normales.

Eso sí, se han presentado en China sin desvelar nada acerca de su futura disponibilidad y precio. Y este es sin duda el aspecto más importante de este dispositivo, ya que del precio dependerá en gran medida la aceptación y adopción que puedan tener estas gafas en el mercado. Una interesante evolución para estas gafas, que tienen un duro camino por delante para convertirse en un dispositivo razonablemente popular. Esperamos tener noticias pronto acerca de su posible llegada a España.