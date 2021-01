OnePlus trabaja en una alternativa a la Xiaomi Mi Band 5, y ya conocemos todo sobre ella

Las pulseras de seguimiento de nuestra actividad física van a ser un año más uno de los regalos favoritos para recibir o regalar durante el día de Reyes. Estas nos ofrecen muchas funcionalidades con costes muy bajos, y por esa razón se han convertido en uno de los gadget estrella ya no solo en las Navidades, sino cada vez que hay algún evento de grandes descuentos al estilo del Black Friday o el Prime Day. Por eso es un segmento cada vez más nutrido de diferentes fabricantes, que buscan sacar tajada del gran pastel en el que se ha convertido.

Uno de los últimos fabricantes que se ha plegado al encanto de las pulseras inteligentes es OnePlus, la firma de móviles que hasta hace poco solo lanzaba un modelo de móvil de alta gama al año. Aquello ya es historia, y la marca se ha metido de lleno a competir contra los otros fabricantes chinos, también en wearables, con su primera pulsera inteligente, de la que ahora lo conocemos prácticamente todo.

Confirmación oficial, y gran filtración

Porque OnePlus ha anunciado en su cuenta de Facebook la próxima llegada de una pulsera inteligente, aunque con pocos detalles, porque lo único que podemos ver es el mensaje de “The New Face of Fitness” y que llegará pronto, junto a una imagen muy poco esclarecedora de lo que parece lógicamente una de estas pulseras. Pero por otro lado se ha filtrado todo sobre ella, y además por parte de una fuente bastante fiable, como es por parte de uno de los integrantes de XDA. En esta filtración a través de un tuit, hemos podido saber que la pulsera se presentará el próximo día 11 de enero en la India.

Además de esta fecha de presentación, también se detallan sus principales características técnicas. Según esta información, contaría con un sensor del ritmo cardiaco, que nos detalla el pulso durante las 24 horas del día. Así como una de las funciones más demandadas en estas pulseras, como es el monitor de saturación de oxígeno en sangre. También puede hacer seguimiento del sueño. Cuenta también con una pantalla de 1.1 pulgadas y tecnología AMOLED, que ignoramos si será a todo color o bien monocromo, como hemos visto en algunos modelos, como la Samsung Galaxy Fit.

La pulsera será capaz de hacer seguimiento de hasta 13 ejercicios físicos diferentes. Y será completamente resistente al agua, gracias a la certificación IP68, por lo que se podrá utilizar mientras nadamos sin miedo a que se pueda dañar. Esta filtración también ha desvelado cuál sería su precio, y por lo que hemos conocido todo apunta a que será una alternativa directa a la Xiaomi Mi Band 5, con un coste de alrededor de los 27 euros al cambio. Un precio que perfectamente podría transformarse en los 29 o 35 euros que suele costar la pulsera de Xiaomi en España. Por tanto vamos a tener un nuevo e importante actor en este mercado, que ya de por sí está saturado. Por lo que desde OnePlus tendrán que sorprender con algún aspecto diferencial, si quieren destacar realmente en este mercado.