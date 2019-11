La firma china se ha convertido sin duda alguna en uno de los referentes entre los smartphones de alta gama, lanzando cada año dos nuevos modelos, hasta que en 2019 se ha atrevido con cuatro nuevos modelos para la gama alta, los OnePlus estándar y los apellidados T. Estas no han sido las únicas novedades de la firma en este año, sino que además también ha estrenado su primer televisor, también de la gama alta. Ahora hemos conocido que la firma china estaría también planteándose entrar en el segmento de los relojes inteligentes, como el complemente perfecto para sus teléfonos, y tendrían pensado lanzarlo junto con el OnePlus 8.

¿Qué esperar del primer smartwatch de OnePlus?

No es la primera vez que escuchamos hablar de este reloj de OnePlus, de hecho hace ya unos años que estuvieron de actualidad los planes de la firma china para poder lanzar un reloj inteligente. En aquellos momentos los smartwatch no se encontraban en el mejor momento en el mercado, de hecho muchos fabricantes estaban dando la espalda a este sector, y no parecía el momento adecuado para lanzarse a esta aventura. Pero la gran popularidad que tiene ahora estos dispositivos y las pulseras de actividad bien pueden valer un nuevo esfuerzo de la firma china por lanzar de una vez por todas este esperado reloj inteligente.

OnePlus 7T | OnePlus

Con Xiaomi a punto de lanzar su primer reloj inteligente con su propia marca, en lugar de su satélite Amazfit, hemos conocido que OnePlus tiene planes para 2020 de lanzar por fin este nuevo reloj. Este además llegaría con uno de sus lanzamientos más destacados, el OnePlus 8, por lo que tendríamos un doble anuncio por parte de la firma china en este aspecto. Estas informaciones llegan desde China, y apuntan a que la firma china ha recuperado este proyecto, que ya tenía muy avanzado hace años, tal y como os habíamos contado. Ahora bien, no hay evidencias acerca de las características de este reloj, salvo las patentes y diseños que ya en su día barajó la firma china.

Entonces fueron numerosas las filtraciones sobre posibles diseños del reloj de OnePlus, pero finalmente ninguna se convirtió en realidad. Sobre las posibles características de este reloj, sería de esperar un dispositivo con Wear OS, el sistema operativo para relojes inteligentes de Google. El procesador probablemente sería de Qualcomm, seguramente el Snapdragon 3100, el más potente de la actualidad, algo lógico teniendo en cuenta la buena relación entre ambas compañías.

Además se espera que sea un reloj de gama alta, de un precio elevado, para moverse en ese segmento donde la firma china se siente más cómoda, como ha demostrado con móviles y televisores. No se conoce nada acerca del diseño, pero en este aspecto no hay demasiadas posibilidades entre las que elegir, ya que el mercado es bastante conservador en este aspecto. Sin duda lo importante es esa información que hemos conocido, el lanzamiento del primero smartwatch de OnePlus junto a su nueva generación de móviles. De ser esto así, su presentación debería ser la próxima primavera.