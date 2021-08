OnePlus insiste: lanzará unos nuevos cascos... y tendrán sorpresa

Aunque al principio pudiera parecer un experimento, parece que la cosa no va a ser finalmente así en lo que tiene que ver con la llegada de auriculares inalámbricos por parte de OnePlus (hablamos de los que compiten de forma directa con los AirPods de Apple). Con los Buds Pro ya en el mercado, se ha conocido que la compañía va a poner en breve otro modelo a la venta para los usuarios.

El modelo que fue lanzado hace poco ofrece una excelente calidad, y se acompaña con un precio que puede ser poco accesible para una gran cantidad de personas (ya que hablamos de un precio de unos 150 euros). Lo cierto es que teniendo en cuenta su acabado y las opciones que ofrece, donde no falta cancelación de ruido activa, justifican en cierta manera lo antes mencionado… pero no es menos cierto que existen otras opciones en el mercado que no están muy lejos de estos cascos sí que tienen un precio más económico. Y, aquí, es donde quiere presionar la firma asiática.

Nuevos auriculares de OnePlus

Por lo antes mencionado, parece ser que el fabricante tiene la intención de lanzar un nuevo modelo que tendrá un coste más reducido y, por lo tanto, puede convertirse en una de las mejores opciones te compras del mercado teniendo en cuenta la relación calidad/precio. Y, por lo que parece, y teniendo en cuenta que se perderán algunas cosas que sí están disponibles en los Buds Pro, lo que mantendrán es el uso de cancelación de ruido activa (ANC), lo que les convertiría en una excelente opción de compra.

El nombre que podrían tener los nuevos auriculares son los Buds Lite Edition, entre otras cosas mantendrían el uso de una funda con su propia batería (lo que les otorgaría una autonomía que siempre superaría las 10 horas de uso habitual, que es sensiblemente menor a lo que ofrece el modelo que ahora mismo está a la venta) y, además, la interfaz de comunicación con la fuente de sonido sería Bluetooth 5.0. Esto aseguraría un buen funcionamiento a la hora de gestionar la información y permitiría una excelente compatibilidad tanto con ordenadores como con dispositivos móviles -tanto los que utilizan sistema operativo iOS como los que hacen lo propio con Android-.

OnePlus Buds Pro en uso | OnePlus

Estéticamente, todo hace pensar que los nuevos auriculares de OnePlus serían bastante parecidos a los Buds Pro y, por lo tanto, contarían con un aspecto llamativo y acabado en plástico de alta calidad. No les faltaría protección frente al agua y la posibilidad de responder llamadas sin tener que sacar el teléfono del bolsillo y gestionar la reproducción es mediante el uso de gestos.

¿Cuál sería el precio?

Sin tener un dato concreto, ya que oficialmente no se ha suministrado información alguna, es posible que el precio que tendría este accesorio sea de sólo 80 euros… algo que les convertiría en una de las mejores opciones de compra del mercado. Teniendo en cuenta los tiempos con los que suele trabajar esta compañía, los OnePlus Buds Lite podría llegar al mercado para las fechas navideñas y de esta forma aprovechar las habituales ventas de ese período.