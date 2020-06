Qué método más tradicional para proteger algún bien que el candado, utilizado desde hace tanto tiempo que su aspecto y uso no ha cambiado prácticamente en siglos. Algo tan sencillo no tendría por qué tener ninguna mejora sustancial, más allá de los materiales en los que está construido o en las llaves que se utilizan. Pues bien, hay actualmente candados que cuentan con medidas de seguridad adicionales que no solo los hacen más seguros, sino más sencillos de utilizar. Hablamos de los candados con lector de huellas dactilares, que permiten abrirlos con solo reposar nuestro dedo sobre ellos.

Una manera más segura y cómoda de proteger tus objetos de valor

Aunque muchas veces el candado no es la parte más vulnerable de una instalación de seguridad, la realidad es que hay quien está especializado en su apertura con diferentes métodos, que suelen pasar por forzar la cerradura de este, de diferentes formas. Lo que hoy os proponemos es utilizar candados donde no hay llaves, sino lectores de huellas que actúan como tal. Es una solución muy sencilla y más cómoda y que pone solución a uno de los principales problemas de los candados, precisamente las llaves.

Candado sin bluetooth | AICase

Porque no seremos los primeros ni los últimos que se olvidan en cualquier lugar las llaves del candado, lo que termina imposibilitando su apertura, o directamente la necesidad de “reventarlo” para que al menos podamos acceder a lo que está protegiendo. Eso es lo mejor de estos candados, donde el único método para abrirlos es a través de la huella dactilar. En lugar de bombillo con llave lo que tenemos en su parte frontal es una superficie en la que colocar el dedo. Una vez que lo hacemos el candado se abre de manera automática.

Candado con bluetooth | AICase

Estos candados permiten grabar varias huellas, incluso un total de diez, por lo que hasta diez personas diferentes podrían manipularlo. Estos candados suelen contar con una batería integrada, ya que para funcionar necesitan energía. Para ello llevan una batería, de unos 100mAh, que con una carga a través del puerto USB con el que cuentan puede abrirse hasta 9.000 veces y permanecer en espera hasta seis meses encendido.

Cuentan con conectividad bluetooth, ya que es necesario conectarlos a nuestro móvil para poder configurar correctamente cada una de las huellas. Lógicamente por lo que valen estos candados, no podemos esperar la precisión y rapidez del lector de huellas de un móvil. Este tipo de lectores es más básico, y nos ofrece un rendimiento más rudo, pero que con paciencia funciona igualmente. En Amazon sin ir más lejos podemos encontrar varios modelos, con bluetooth y sin bluetooth, y la diferencia de precio es bastante limitada entre ambos, por lo que lo más recomendable es hacerse con uno de esos modelos conectados. Por lo general su precio se moverá entre los 25 y 35 euros para los que cuentan con mayor calidad. Sí, son más caros que un candado tradicional, pero desde luego son mucho más cómodos de utilizar porque no hacen falta las llaves.