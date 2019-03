Olvídate del flash: esta cámara de Canon ve en la oscuridad

¿Te acuerdas de cuando aparecieron los móviles con cámara y todos dimos por hecho que nos olvidaríamos de las cámaras de fotos tal y como las habíamos conocido?

En cierto sentido no estábamos equivocados, ya que es evidente que cualquier persona que haga fotos sin anhelo profesional (y que ese no sea su mayor hobby) ya no va a comprarse una cámara compacta, sino que se dedicará a hacer fotos con su propio terminal.

Sin embargo, no es menos cierto que, ante este panorama, las cámaras de fotos compactas y réflex han ido introduciendo mejoras lo suficientemente buenas como para que cada vez sea más la gente que recurra a ellas como complemento. Aunque claro, lo malo de estas cámaras es que a veces tienes que acompañarlas de trípodes, flashes, micrófonos...

La revolución de Canon: ME20F-SH

Y esa aparente brecha es la que pretende romper Canon. Lo hace con ME20F-SH, su último modelo de cámara ultraprofesional con el que pretende marcar un antes y después en lo que a innovación tecnológica se refiere.

Pero, ¿cómo va a hacerlo exactamente? Pues con nada más y nada menos que una sensibilidad de 4.000.000 (cuatro millones) ISO, que permite fotografiar y grabar vídeos de todo tipo de elementos que estén bajo una luz inferior a los 0,0005 lux.

Si ahora mismo no sabes calcular lo que este implica, haz este cálculo: la mayoría de cámaras compactas que ahora mismo hay en el mercado tienen un ISO medio de 1.400, aproximadamente. ¿Te imaginas lo que puedes hacer con 4 millones IOS? Exacto: auténticas maravillas.

Vídeo a todo color... partiendo de la oscuridad

Y es que con esta cámara podrás acceder a la oscuridad (casi) total. Según la propia compañía, la Canon ME20F-SH permitirá a todos sus usuarios grabar vídeo a todo en color y con una calidad Full HD (60 frames por segundo) gracias a este prodigio tecnológico.

Además, lo bueno de esta cámara es que, pese a que ofrece unos desarrollos totalmente profesionales, muestra un tamaño a medio camino entre las cámaras réflex y las compactas, lo que facilita mucho su uso.

Pero claro, una cámara de esa calidad y con un desarrollo tan alucinante... algo malo tenía que tener. Y ese algo es su precio: nada menos que 30.000 dólares. La primera conclusión está clara: la Canon ME20F-SH te puede interesar si eres te dedicas a esto y trabajas en condiciones muy complejas. Si no, no.

En cualquier caso, la cámara saldrá a la venta en diciembre de 2015, así que aún tienes algunos meses para pensártelo.