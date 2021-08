Ocho altavoces, teclado, lápiz, todo lo que ofrecerán las nuevas tabletas de Xiaomi

Sin duda estamos ante una de las semanas más importantes en el mercado tecnológico de la segunda mitad del año. Principalmente porque se van a concentrar varios eventos de los fabricantes más importantes del mercado. Hablamos de Samsung, que presentará el próximo día 11 de agosto sus nuevos móviles plegables y dos wearables en su evento Unpacked. Mientras que por otro lado Xiaomi va a hacer lo propio con otro evento en el que presentará tanto el Xiaomi Mi Mix 4 como su nueva gama de tabletas. Una gama de la que ya conocemos más detalles, gracias precisamente a los anticipos que está haciendo Xiaomi sobre algunas de sus características.

Las tabletas más completas que haya lanzado Xiaomi

Y es que estamos hablando de las Xiaomi Mi Pad 5, que van a representar el culmen en la trayectoria de nuevas tabletas de los chinos. Gracias a uno de los “teaser” desvelados por Xiaomi, parece que la tableta llegará con nada menos que ocho altavoces. Esto quiere decir que será uno de los dispositivos más espectaculares que hayamos conocido nunca en el apartado de sonido. Además sabemos que será compatible con sonido Dolby Atmos, el audio de moda que nos ofrece un sonido especializado y envolvente. Por tanto parece que va a ser una tableta perfecta para poder ver nuestros contenidos con el mejor sonido, incluso sin auriculares.

Estos días también hemos visto otros teaser en los que se muestra la tableta de Xiaomi con un teclado físico. Esto quiere decir que va a ser una tableta que podamos utilizar para trabajar o estudiar, y que por tanto va a tener más utilidades más allá de las que normalmente nos puede ofrecer una tableta estándar, incluso de alta gama. Recordemos que Xiaomi suele contar con altavoces de Harman Kardon en sus móviles, por lo que es de esperar que esta tableta cuente con otro de ellos. Ya el pasado viernes os contábamos que las nuevas tabletas de Xiaomi contarán con la posibilidad de equipar un lápiz inteligente. Esto quiere decir que será posible enlazar uno de estos lápices con la tableta para poder realizar ilustraciones o escribir a mano alzada detectando la presión que hace nuestra mano.

Recordemos que además de estas características, las tabletas que se presentarán mañana nos ofrecerán características aún mejores. De hecho esperamos nada menos que procesadores Snapdragon 870, los más potentes que podemos encontrar después de los que llevan los móviles de alta gama Android en este 2021. También contarán con pantallas de primer nivel, no solo por su resolución QHD+, algo así como 2K, sino también con una tasa de refresco de 120Hz. Mañana se presentarán junto al Xiaomi Mi Mix 4, el que será el primer teléfono de la marca con una cámara de fotos frontal invisible. Esta se ocultará cuando no la estemos utilizando. De esta manera en su pantalla no habrá notch, u orificios que puedan interferir en los contenidos que veamos en la pantalla. Sin duda los dos dispositivos más importantes para Xiaomi en este segunda mitad del año, con permiso del Xiaomi Mi 12.