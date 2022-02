Nuevos Sony Linkbuds, unos originales auriculares que presumen de comodidad

Hace unos días nos hacíamos eco de unas imágenes que se habían filtrado sobre unos nuevos auriculares. Estos nos ofrecían sin duda un diseño de lo más curioso, y alejado de lo que normalmente vemos en este segmento tan en auge. Ahora estos auriculares, los Sony LinkBuds, son oficiales, y nos ofrecen una forma diferente de entender este tipo de dispositivos, gracias a una construcción que busca ser aún más práctica, si estamos en entornos donde también es importante escuchar lo que ocurre a nuestro alrededor sin renunciar a escuchar nuestros contenidos favoritos.

Así son estos nuevos auriculares

Desde luego el diseño de estos auriculares es lo que más nos llama la atención, ya que cuentan literalmente con un agujero en el auricular, algo que no hemos visto en ningún otro de estos dispositivos. Y es que gracias a este orificio siempre vamos a poder escuchar lo que ocurre a nuestro alrededor, algo que en muchas ocasiones se convierte en una medida más de seguridad para evitar posibles atropellos por correr por donde no debemos. El diseño es similar al de un anillo que se adapta a la forma de nuestro oído, ya que entre otras cosas llega en diferentes medidas, precisamente para adaptarse. Y es que la clave de estos Sony LinkBuds WF-L900 es que su diseño permite descansarlos sobre nuestro pabellón en el oído, y no hay que introducirlos dentro, por eso son tan cómodos de llegar, y no generan presión innecesaria en el oído.

Su esencia se denomina “Never Off” y permite utilizarlos cómodamente para escuchar nuestros contenidos sin renunciar al sonido circundante, tanto de personas que nos hablan como de ruidos de coches o en general de la ciudad. Estos llegan con un procesador V1 de Sony integrado, así como un driver de 12mm integrado en el característico anillo. Estos ofrecen control de volumen adaptativo basado en el ruido que nos rodea, y que monitorizan estos auriculares en tiempo real. Unos auriculares que cuentan con diferentes gestos para activar distintas acciones. Como por ejemplo la de Speak to Chat, que precisamente pausa la música automáticamente cuando detectan que estamos hablando con otra persona, y reanuda la reproducción cuando dejamos de conversar.

Estos Linkbuds cuentan con certificación IPX4 que los hace resistentes a las salpicaduras de agua. La batería ofrece una autonomía de 5.5 horas con cada carga, aunque con la batería integrada en el estuche se puede aumentar hasta las 12 horas. La carga rápida nos permite disfrutar de hasta 90 minutos de reproducción con solo 10 minutos de carga. Unos auriculares sostenibles, que utilizan plásticos reciclados. Integran tanto al asistente de Google como Alexa, por lo que ofrecen la posibilidad de controlar nuestro hogar conectado con cierta facilidad mediante comandos de voz. En este caso la cancelación de ruido se limita a las llamadas, mientras que para otro tipo de comunicaciones hay que prescindir de ella, ya que el propio diseño no favorece a ello, es el precio a pagar por ser mucho más cómodos de llevar. Estos nuevos y arriesgados auriculares ya se pueden comprar, por un precio de 180 euros.