Los nuevos Marshall Major IV estrenan carga inalámbrica y tres días de autonomía

La firma Marshall es principalmente conocida por ser uno de los principales fabricantes de sonido de alta fidelidad en el entorno profesional. Icónico es el diseño de sus amplificadores desde hace varias décadas, un diseño que se puede palpar en todos y cada uno de los productos con los que cuenta la marca en el mercado. También en sus dispositivos de sonido inalámbricos, como los altavoces y auriculares Bluetooth. Ahora la marca presenta la cuarta generación de uno de sus auriculares más populares, los Marshall Major IV. Estos auriculares de diadema permiten disfrutar no solo de un sonido excepcional con un diseño icónico, sino también de una autonomía enorme.

Características de los nuevos Marshall Major IV

Los nuevos auriculares de la marca cuentan con pocos cambios en términos de diseño, teniendo en cuenta que su aspecto clásico atemporal no necesita de muchos retoques, aun así hay algunos detalles que se han estilizado para contar con un mejor aspecto y sobre todo para que sean más ergonómicos y cómodos de llevar puestos. Pero vamos a lo importante, porque estos nuevos auriculares nos ofrecen ahora carga inalámbrica, por lo que vienen con un nuevo cargador, sobre el que dejamos los cascos, sin conectar ningún cable, para cargarse. Además a cambio obtenemos una enorme autonomía. Eso sí, el cargador hay que comprarlo aparte, mientras no lo tengas puedes conformarte con cargarlo con un USB tipo C.

Marshall Major IV | Marshall

Porque si anteriores generaciones nos ofrecían hasta 30 horas de autonomía, ahora son hasta 80 las horas que permanecerán encendidos los auriculares con una sola carga, más de tres días ininterrumpidamente, por lo cual vamos a pasar muy poco por este cargador inalámbrico. Para que te hagas una idea de su carga rápida, en solo quince minutos de carga podemos obtener hasta quince horas de autonomía. Para una carga completa se necesitan tres horas. Cuentan con un botón de control multidireccional, que permite reproducir, detener, saltar y ajustar el volumen de tu dispositivo, así como encender o apagar tus auriculares. También podemos utilizarlo para responder, rechazar o finalizar una llamada con unos pocos clics.

Marshall Major IV | Marshall

El conector minijack extra con el que vienen estos auriculares permiten compartir la reproducción con otras personas, ya que en ese conector pueden conectar sus auriculares. Los Marshall Major IV tienen controladores de 40mm, así como una impedancia de 32 Ω y una frecuencia de 20 Hz – 20 kHz. Su conectividad es Bluetooth 5.0 y tiene un alcance de diez metros. También incorporan un micrófono y control remoto en el cable. Ya están a la venta en España, donde los podemos reservar por un precio de 149 euros, en consonancia con anteriores versiones. Sin duda una interesante actualización de unos auriculares que ya de por sí tenía buenas prestaciones en anteriores generaciones. Aunque sobre todo hablando de auriculares Bluetooth, lo mejor es su gran autonomía. Unos auriculares que sin duda tienen un público muy definido, para quienes un diseño atemporal es algo realmente importante, y eso es precisamente lo que ofrece este modelo.