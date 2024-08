Nuevos Google Pixel Buds 2 y Pixel Watch 3: Google presenta sus wearables más inteligentes

Google acaba de presentar sus nuevos wearables, unos dispositivos que llegan para complementar al lanzamiento de los Google Pixel 9, que este año se estrenan más pronto que nunca, con la IA como gran protagonista, y un rendimiento renovado con sus procesadores Tensor G4. Google también está renovando los wearables que nos ofrecerá a juego con estos smartphones, y lo hace también con muchas novedades, sobre todo centradas una vez más en la IA de Gemini.

Ficha técnica del Google Pixel Watch 3

El nuevo reloj llega en dos versiones con tamaños de 41mm y 45mm, y sobre todo destaca por contar con una pantalla más grande que nunca. Su nueva pantalla tiene ahora un tamaño que crece para ofrecer más datos y más detalles en sus nuevas esferas. Esta tiene un gran brillo de hasta 2000 nits de brillo pico, y una resolución con hasta 320ppp de densidad. El panel es de mucha calidad, gracias a la tecnología AMOLED LPTO, con una alta frecuencia de refresco.

Google Pixel Watch 3 | Google

Es un reloj muy potente, gracias al nuevo procesador Qualcomm SE5100, y a la adopción de Wear OS 5, la nueva versión del sistema operativo de Google que ahora es mucho más eficiente y puede aumentar la autonomía fácilmente. Tiene numerosos sensores, como brújula, altímetro, sensores de luz roja e infrarroja para la monitorización de la saturación de oxígeno, sensores eléctricos multifunción, sensor óptico multirruta, acelerómetro de tres ejes, giroscopio, sensor de luz ambiente, y sensor de conductancia eléctrica cutánea (cEDA) para la monitorización de la respuesta del cuerpo. También tenemos un barómetro y magnetómetro.

Su batería de 420mAh, puede mantenerse encendido hasta 24 horas con el modo Always On activo, y hasta 36 horas con el modo de ahorro de energía. La conectividad es muy completa, Bluetooth 5.3, Wifi de doble banda, NFC para hacer pagos, así como UWB, la banda ultra ancha. No falta la conectividad GPS para posicionarnos. También ofrece un almacenamiento interno de 32GB y una memoria RAM de 2GB. Por último, el Google Pixel Watch 3 incluye 6 meses de Fitbit. Premium, con acceso a estadísticas más detalladas recomendaciones para correr y hacer ejercicio. Un reloj que se estrena en España a modo de reserva con un precio de 399 euros.

Ficha técnica de los Google Pixel Buds 2

La principal novedad de la nueva generación de auriculares de Google es la integración del primer chip Tensor de los de Mountain View dentro de un dispositivo de estas características. Y esto es muy importante, ya que gracias a él los auriculares van a poder bregar con la IA de Google más exigente. Es capaz de procesar audio a más de 90 veces la velocidad del sonido, adaptándose de manera más natural a nuestras necesidades auditivas.

Google Pixel Buds 2 | Google

En lo que a sonido se refiere, llegan con un transductor de altavoz dinámico de 11 mm, y no falta la cancelación activa de ruido, que a su vez nos brinda un modo de sonido de ambiente con alivio de la presión en el oído, que es uno de los aspectos que más molestan de las cancelaciones activas de ruido. Como es habitual, estos auriculares cuentan con todos los sensores necesarios para detectar si nos hemos quitado los auriculares, así como controles táctiles para poder controlar la reproducción.

Su autonomía nos permite mantener encendidos los auriculares durante 12 horas con la batería integrada en los auriculares, y hasta 48 horas si tenemos en cuenta la batería del estuche, siempre y cuando la cancelación de ruido activa Silent Seal esté deshabilitada. En el caso opuesto la autonomía es de 8 horas y 30 horas respectivamente. Ya podemos comprarlos en España a modo de reserva por 249 euros.