Los nuevos Edifier X3 Pro ofrecen cancelación activa de ruido por apenas 20 euros al cambio

La cancelación activa de ruido era una función que hasta hace no mucho estaba reservada a los auriculares de gama alta. Pero los nuevos auriculares Bluetooth que ha lanzado Edifier en China demuestran que esto ya no es así ni por asomo. Ya que estos nuevos X3 Pro son capaces de ofrecernos esta característica con un precio que podemos definir como de derribo, porque desde luego no se puede ofrecer más por menos si tenemos en cuenta la relación de prestaciones y precio que ofrecen estos nuevos auriculares.

Ficha técnica de los Edifier X3 Pro

Estos nuevos auriculares Bluetooth desde luego nos ofrecen unas características que hasta hace muy poco no habríamos creído en un dispositivo de un precio tan bajo. Y es que como decimos cuentan con cancelación activa de ruido, que con los algoritmos adecuados permite reducir de forma notable el ruido que nos rodea y por tanto permite centrarse en lo que estamos escuchando en ese momento.

Edifier X3 Pro | Edifier

La cancelación de ruido llega también a las llamadas, ya que esta además está impulsada inteligencia artificial. De esta forma, cuando hablamos en una llamada las voces se escuchan mucho más nítidas gracias a esta característica. Los diafragmas de estos auriculares son compuestos, y vienen acompañados de cables de bobina móvil. El rango de respuesta de estos auriculares es de 20 Hz-20 kH, y el nivel sonoro es de 92±3 dB. La conectividad que incorporan es la más reciente, ya que ofrecen Bluetooth 5.4, lo que garantiza una señal estable y de un alcance más que suficiente.

La batería de estos auriculares además brinda a este nuevo modelo de una autonomía bastante extensa, que alcanza hasta 23 horas, si tenemos en cuenta la batería integrada en el estuche. Si nos limitamos a la batería del auricular, esta llega hasta las 7 horas con una sola carga. Además, cuentan con carga rápida, ya que estos pueden cargarse en tan solo una hora, por lo que en cuestión de minutos vamos a poder contar con varias horas de autonomía.

Y se trata de unos auriculares resistentes al agua, al menos a las salpicaduras o a la lluvia fina, ya que tienen certificación IP54, que además los hace resistentes al polvo. Por eso son auriculares que también pueden ser idóneos para practicar deporte mientras los utilizamos. Las almohadillas de estos auriculares son antibacterianas en un 99,9%, por lo que vamos a poder disfrutar casi siempre de unos auriculares siempre limpios y libres de bacterias. Hay controles táctiles, para poder controlar la reproducción de música y otros contenidos.

Llegan con un diseño intraural con almohadilla bastante resultón, que llega además en tres colores diferentes, Cloud Rock White, Misty Pink y Midnight Blue. Y como decimos, y lo más sorprendente, todo con un precio de tan solo 20 dólares, o lo que es lo mismo 19 euros al cambio. Desde luego no se puede pedir más por menos, lo malo es que de momento solo llegan a China, y nos tocará importarlos.