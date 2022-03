Nuevos auriculares Huawei FreeBuds 4e, lo mismo por menos dinero

Ayer por la tarde os contábamos que la firma china había presentado un nuevo móvil de gama media premium, básicamente su tope de gama con un procesador Snapdragon de gama media. Pues bien, en el mismo acto anunciaron también unos nuevos auriculares, que precisamente tienen un origen de alta gama, pero que también llegan a un precio mucho más ajustado de lo que costaban originalmente. Hablamos de los Huawei FreeBuds 4e, que son casi idénticos al modelo de alta gama, pero cuentan con un precio mucho más ajustado.

Características de los Huawei FreeBuds 4e

Estamos hablando de unos auriculares que cuentan con un diseño muy parecido, por no decir idéntico, al de los Huawei Freebuds originales, por lo que en este aspecto no vamos a notar diferencias de diseño. Unos auriculares que a priori no tienen diferencias algunas con el modelo original, pero que por alguna razón se estrenan en una horquilla de precio inferior a la habitual. Llegan con unos drivers de 14,3mm, lo que les permite ofrecer un sonido de calidad, claro y limpio, que desde luego es una de las principales señas de identidad de este modelo.

Huawei FreeBuds 4 | Huawei

Aunque sin duda la característica más importante de estos auriculares es que ofrecen cancelación activa de ruido. Esta permite reducir al mínimo el ruido a nuestro alrededor, y por tanto ofrecer la posibilidad de escuchar nuestra música favorita sin interferencia externa alguna. Cuentan con conectividad Bluetooth 5.2, así como con un conector USB tipo C. Son resistentes al agua gracias a la certificación IPX4, por lo que podemos hacer deporte con ellos sin temor a que se vayan a dañar con nuestro sudor.

Huawei FreeBuds 4e | Huawei

La batería es bastante solvente, dentro del auricular hay una de 30mAh, que otorga al auricular hasta 4 horas de reproducción ininterrumpida. Mientras que el estuche de transporte ofrece una capacidad de 410mAh que nos brindan hasta 22 horas de autonomía. Lógicamente depende de la cancelación activa de ruido que estas cifras puedan ser mucho menores, ya que esta tecnología suele consumir mucha energía, y puede penalizar mucho a la autonomía general de nuestros auriculares. Además, integran en su delgado cuerpo una serie de controles táctiles, que por un lado permiten controlar la reproducción, pausar o saltar o repetir canción.

Así como la posibilidad de activar los diferentes niveles de cancelación de ruido desde estos controles, de manera muy cómoda, en este aspecto es como otros modelos de la marca. Las dimensiones de estos auriculares son de 41,4 x 16,8 x 18,5 mm cada uno con un peso de 4,1 gramos. Mientras que las dimensiones del estuche son de 58 x 21,2 mm y pesan 38 gramos. Una nueva generación de estos auriculares, que a priori parecen idénticos al modelo original, pero que curiosamente se estrenan por un precio más ajustado. Este es de unos 95 euros al cambio, lo que está muy bien para unos auriculares que se estrenan como auténticos gama alta, con unas características solo alcance de estos habitualmente. Veremos si llegan a España, porque de momento solo se han lanzado en China.