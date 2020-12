Nuevos Amazfit Pop Pro y GTS 2 Mini, con GPS y un precio asequible

Amazfit se ha convertido en uno de los principales fabricantes de wearables del planeta. Ha conseguido una excelente fama sobre todo por ser parte del ecosistema de Xiaomi, y gracias a ello y sobre todo sus excelentes dispositivos se ha convertido en una de las firmas favoritas de los usuarios a la hora de hacerse con un buen smartwatch. Hoy precisamente ha presentado dos nuevos modelos la marca, que desde luego cuentan con la esencia de su gama, buenas prestaciones a un precio muy ajustado. Se trata de los nuevos Amazfit Pop Pro y GTS 2 Mini.

Características de Amazfit Pop Pro

Lógicamente ambos toman como base los Pop Pro y GTS 2, siendo versiones con diferentes funcionalidades. En el caso del Amazfit Pop Pro podemos decir que se trata del mismo reloj que el Bip U en una gran parte de su ficha técnica, pero hay algunas diferencias. En este caso la pantalla es LCD con un tamaño de 1.43 pulgadas. Cuenta con Bluetooth 5, resistencia al agua de cinco atmósferas, así como la monitorización de hasta 60 deportes diferentes.

Amazfit Pop Pro | Amazfit

La batería ofrece una autonomía de hasta 9 días de uso con una sola carga, gracias a su capacidad de 225mAh. La gran diferencia respecto del modelo estándar es que en este caso tenemos conectividad GPS integrada. De tal forma que el reloj no depende del teléfono para poder calcular la posición GPS. Un reloj que llega al mercado chino con un precio de 50 euros al cambio. Disponible en colores negro, verde y rosa.

Características de Amazfit GTS 2 Mini

Estamos una vez más ante un reloj que es muy parecido a la versión estándar de la que parte. En este caso es prácticamente idéntico salvo por el tamaño, que es más pequeño que el GTS estándar. Ahora es de 1.55 pulgadas frente a las 1.65 pulgadas de su predecesor. La otra gran novedad reside en la batería, que ahora tiene una capacidad inferior de 220mAh. A pesar de ello, al tener una pantalla más pequeña se consume menos energía, por lo que la autonomía es igual de buena a pesar de ser más pequeño, algo que suele afectar al tamaño de las baterías. Con esta batería puede mantenerse encendido hasta 21 días en el modo básico, y 7 días en el modo de uso intensivo.

Amazfit GTS 2 Mini | Amazfit

El precio de esta versión es de alrededor de los 45 euros al cambio, y a diferencia del Pop no tiene conectividad GPS. Un modelo que llega en color negro, verde y rosa. De momento no se sabe nada acerca de si alguno de estos modelos se pondrá a la venta en Europa. Pero acostumbrados a que todos sus productos están disponible para importar son grandes costes desde China, lo mejor sin duda es hacerse ya con ellos si estamos interesados. Es parte del gran éxito de estas firmas, como Amazfit, sus bajos precios incluso recurriendo a la importación, algo que no suele ocurrir cuando intentamos hacernos con otros dispositivos desde países occidentales.