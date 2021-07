Los nuevos AirPods de tercera generación se presentarían junto a los iPhone 13

Apple está trabajando en la tercera generación de sus populares AirPods, eso es algo que sabemos desde hace meses, aunque desde entonces no se ha concretado aún una fecha sobre cuándo se podrían presentar en sociedad, y si lo harían junto a otros dispositivos. Eso es lo que parece que va a pasar esta vez, si tenemos en cuenta los rumores que hemos conocido ahora, y que apuntan por fin a un evento concreto y cercano en el que se presentarían estos nuevos y esperados auriculares de Apple. En esta ocasión no ha sido un afamado analista, sino uno de los medios mejor posicionados para conocer detalles de todo lo que está en la cadena de suministro de Apple.

En el evento de septiembre

Eso es lo que se extrae de las informaciones que ha desvelado DigiTimes, en las que avanza que los AirPods 3 se presentarán junto a los iPhone 13. Algo que nos da una ventana de lanzamiento bastante precisa, ya que se espera que este año los iPhone 13 se presenten a mediados o finales del mes de septiembre, quizás en la tercera semana de ese mes. Eso quiere decir que la tercera generación de los AirPods se presentará entonces. Por tanto no habría que esperar tanto, apenas un par de meses para conocer la nueva generación de uno de los dispositivos de Apple más populares.

iPhone y AirPods | Photo by Omid Armin on Unsplash

Como decimos, estas informaciones vienen directamente desde la cadena de suministro de Apple en Asia, donde ya están proveyendo a la firma de Cupertino de componentes compatibles con una nueva generación de estos AirPods. Y parece que según sus previsiones estos se podrían lanzar en la segunda mitad del año, lo que concuerda totalmente con la posibilidad de que se puedan estrenar en el mismo evento de presentación de los iPhone 13. Desde luego no se nos ocurre mejor lugar para hacerlo, ya que una gran parte de los usuarios que estrenen un iPhone lo harán también junto a unos nuevos auriculares.

Esta nueva generación de los AirPods se espera que sea bastante similar a la anterior en cuanto a sus componentes interiores, aunque el diseño será algo más parecido a los AirPods Pro, por lo tanto no se espera un salto en especificaciones importante, sino más bien un lavado de cara a nivel estético y mejoras en aspectos clave, entendemos que la autonomía por ejemplo. Pero como suele hacer últimamente Apple, no es de esperar grandes novedades en lo referente a una posible cancelación de ruido activa, ya que esta característica parece exclusiva de los AirPods Pro, por lo que se mantendrá en su nicho de mercado con algunas novedades puntuales. Apple no actualiza su auricular estándar desde hacer dos años. Estos AirPods se han convertido sin duda en los auriculares más populares del mercado, y como tal parece que van a seguir siendo considerados, habiendo sido sin duda los pioneros en esto de los auriculares True Wireless, al menos los primeros en cosechar un éxito de masas.