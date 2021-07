El nuevo Xiaomi Mi Notebook Pro X 15 estrena una interesante pantalla OLED

Los ordenadores portátiles se han convertido prácticamente en la primera alternativa de muchos usuarios para tener un PC en casa. Sobre todo gracias a su versatilidad, ya que nos permite utilizarlos en una mesa en casa o sobre nuestras piernas en cualquier lugar gracias a su batería. En este mercado Xiaomi también es uno de los fabricantes más destacados, aunque de momento sus modelos no podemos disfrutarlos en España. La firma china ha lanzado ahora uno de sus portátiles más avanzados, y uno de los más interesantes del mercado si tenemos en cuenta la relación de prestaciones y precio.

Así es el nuevo Xiaomi Mi Notebook Pro X 15

Sin duda lo más atractivo de este portátil es su pantalla, y es que las pantallas con tecnología OLED en los portátiles escasean y normalmente solo las encontramos en los portátiles de altísima gama. Este es un portátil de altos vuelos, y no solo hay una pantalla de 15.6 pulgadas con testa tecnología, sino que además tiene una resolución muy alta, no es 4K, pero se queda en 3.5K. Esta pantalla nos ofrece por tanto una resolución de 3456x2160 píxeles, con un brillo máximo de 600 nits. Una pantalla que destaca no solo por ser OLED, sino además por ofrecer unos bordes muy delgados, lo que permite contar con más pantalla en su frontal. También es un portátil muy potente, de hecho cuenta con procesadores Intel Core i7 e i5 de última generación.

Xiaomi Mi Notebook Pro X 15 | Xiaomi

A esto hay que sumarle importantes cifras de memoria RAM, con 16GB o 32GB LPDDR4X de gran velocidad, que aportan un plus de rendimiento. El almacenamiento también es muy alto, de 512GB o 1TB en SSD, en estado sólido, que permite transferir datos a una velocidad endiablada. Un portátil que cuenta con la mejor conectividad, ya que disfruta de Wifi 6, así como de Bluetooth 5.2, el último estándar de este tipo disponible. También encontramos diferentes puertos, como un USB tipo C para cargarlo, otro Thunderbolt 4, un HDMI 2.1, dos USB tipo A y un minijack para auriculares.

Xiaomi Mi Notebook Pro X 15 | Xiaomi

La batería también es de lo mejor que podemos encontrar en un portátil, de 80Wh, y con un cargador de 130W que es capaz de cargar la mitad de su batería en solo 25 minutos. Esto nos da una autonomía de 11.5 horas, lo que es más que suficiente para toda una jornada de trabajo lejos del enchufe. El sonido también es de primera, de hecho cuenta con cuatro altavoces, un par de 2W y otro par de 1W. También tenemos micrófono para poder hacer grabaciones de voz y que por supuesto nos escuchen en una videollamada. Ya que cuenta con una cámara web integrada con resolución de 720p. También hay audio de calidad, con DTS. Tiene un lector de huellas y viene con Windows 10 Home bajo la capa MIUI+. Un portátil que llega con un peso de 1,9kg, y unas dimensiones de 348,9 x 240,2 x 18,47 mm. Una gama de portátiles que de momento se pondrá a la venta solo en China, donde su modelo básico tiene un precio al cambio de 1.040 euros más o menos, con un procesador i5.