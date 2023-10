Nuevo Samsung Galaxy SmartTag 2, directo a por los AirTag de Apple

Llevábamos conociendo detalles de este nuevo localizador desde hace bastantes semanas, y por fin se ha convertido en toda una realidad. La nueva generación del SmartTag ya está aquí para ofrecernos más funcionalidades que nunca. Un dispositivo que ahora estrena un diseño completamente renovado, y que sin duda le va a dar un aspecto mucho más práctico y atractivo frente a los de la propia Apple. Vamos a conocer todo lo que nos ofrece en un día donde hemos conocido los nuevos dispositivos FE de los coreanos.

Así es el nuevo SmartTag 2 de Samsung

El nuevo dispositivo de Samsung, como le ocurrió a su predecesor, ha sido diseñado para poder localizar nuestros dispositivos más valiosos, objetos e incluso mascotas mientras los llevan encima. Es un dispositivo que ha cambiado completamente su aspecto respecto de la primera generación. No hay más que ver cómo este no tiene nada que ver, pasando de un dispositivo cuadrado a otro ovalado con una gran anilla que le permite ser utilizado como un gran llavero.

Esta generación estrena diseño | Samsung

Pero este ahora viene mejor equipado que nunca, y ya no hace falta un modelo Pro que nos brinde determinadas características. Este nuevo localizador llega con un novedoso modo de uso, que es el modo extravío. Este lo que hace es mostrar la información del propietario del dispositivo u objeto, cuando cualquier persona se acerca a él y lo toca con un lector NFC como otra móvil. Toda la información se mostrará en la web, y así será más fácil que nos localicen.

Un modo que cuando hayamos recuperado el dispositivo se puede volver a desactivar. Por otro lado, una de las grandes novedades de este nuevo localizador es la conectividad UWB, de banda ultra ancha. Esto sirve para que, si tenemos un móvil Galaxy, sea sencillo acceder a la ubicación exacta del dispositivo u objeto donde hemos colocado el localizador. Tanto es así que el móvil nos irá mostrando la dirección y distancia a la que se encuentra, y todo gracias a esta conectividad. Lógicamente el requisito es que nuestro móvil cuente con ella.

La alimentación de este nuevo rastreador es verdaderamente sencilla. Y para ello solo necesita de una pila CR2032, que lo va a mantener encendido durante 700 días con el modo de ahorro de energía. Mientras que en el modo de uso cotidiano este puede ofrecer hasta 500 días de funcionamiento. Esto quiere decir que el nuevo rastreador consume la mitad de energía que su predecesor, lo que es un gran salto de calidad también en este aspecto.

Además, el alcance del rastreo ahora es mucho mayor, alcanzando una distancia de 120 metros. Es resistente al agua y polvo gracias a una certificación IP67, que le permite ser utilizado en los entornos más hostiles. Eso sí, como le pasaba a la primera generación, este dispositivo es solo compatible con los teléfonos de Samsung, por lo que no lo podremos utilizar más allá de la marca coreana, una pena. Aunque ya ha sido presentado, no será hasta el 11 de octubre cuando se ponga a la venta, a un precio que aún no ha sido desvelado.