El nuevo Samsung Galaxy A73 5G se estrena con cámara de 108 megapíxeles

Samsung está más activa que nunca con su gama media de teléfonos. En los últimos días se han presentado varios modelos, y el último de ellos es el más potente de los que veremos en este 2022 en esa gama de los coreanos. Se trata del nuevo Samsung Galaxy A73 5G, un teléfono que destacará sin duda por algunas características inéditas en estos terminales, como la gran cámara de fotos que han estrenado. Un móvil que marcará el techo de la gama media de la firma en los próximos meses.

Características del Samsung Galaxy A73 5G

Este nuevo terminal se estrena ahora con una ficha técnica de primer nivel, que nos dice mucho de cuáles son sus intenciones. Empezando por una gran pantalla de 6.7 pulgadas, bastante grande, con tecnología OLED, resolución Full HD+ y una tasa de refresco de 120Hz. Un teléfono que será muy potente, ya que, aunque no se ha desvelado el procesador, solo el número y tipo de núcleos, se espera que sea uno de los más potentes de la casa, como es el Exynos 1280, por lo que en este aspecto va a ir muy sobrado.

Samsung Galaxy A73 5G | Samsung

La memoria RAM será de 6GB u 8GB, mientras que el almacenamiento interno sería de 128GB o 256GB ampliables mediante tarjetas microSD. La cámara de fotos es sin duda el aspecto que más nos ha sorprendido, ya que estrena una cámara inédita en esta gama, donde habíamos visto cámaras de hasta 64GB. Concretamente cuenta con un sensor de 108 megapíxeles con estabilizador óptico de imagen, por lo que el salto es muy importante. Le acompañan sensores ultra gran angular de 12 megapíxeles, de profundidad de 12 megapíxeles, y macro de 5 megapíxeles, por lo que es muy completa.

Samsung Galaxy A73 5G | Samsung

Delante además hay también mucha resolución, con un gran sensor de 32 megapíxeles. La batería tiene una buena capacidad de 5000mAh, suficiente para aguantar todo el día y un poco más. Esta cuenta con carga rápida de 25W, que está muy lejos de la velocidad a la que carga la competencia, pero es de lo más rápido que ofrece Samsung en su gama media. Un móvil que navegará más rápido que nunca gracias al Wifi 6 con el que cuenta, algo más propio de la gama alta, y que notaremos mucho ya que el teléfono puede navegar prácticamente a la misma velocidad que una conexión de fibra con cable.

Viene con Bluetooth 5.0, GPS, NFC para poder pagar en establecimientos con el teléfono, así como con certificación IP67 frente al agua y el polvo, siendo prácticamente la máxima. Estrena Android 12 como sistema operativo bajo la capa One UI 4.1, la más reciente. Además, tiene unas dimensiones de 76,1 x 163,7 x 7,6 mm y un peso de 181 gramos, por lo que es incluso ligero para todo lo que nos ofrece y el tamaño que tiene. De momento no se sabe el precio que tendrá, pero desde luego no bajará seguramente de entre los 400 o 500 euros, si no más.