El nuevo Remarkable Paper Pro es un cuaderno de tinta electrónica a todo color

En los últimos meses hemos visto cómo se está normalizando el lanzamiento de dispositivos con pantalla de tinta electrónica a todo color. Gracias a ellos podemos salir del mundo monocromo en el que han vivido los ebooks desde su llegada al mercado. Obviamente estos habían sido más que suficientes para leer negro sobre blanco miles de páginas literarias, pero ahora el consumidor pide algo más, pantallas que además de simular el aspecto y tacto del papel, también muestren color, y eso es precisamente lo que hace este nuevo Remarkable de una manera totalmente diferente.

Ficha técnica del Remarkable Paper Pro

Este fabricante ha sido pionero a la hora de convertir una gran pantalla de tinta electrónica en todo un cuaderno de notas. Hemos visto muchos ebooks, pero pocos tenían las posibilidades que nos ofrecía esta marca. Y ahora este modelo se estrena con la pantalla en color como gran atractivo. Esta tiene un tamaño de 11,8 pulgadas, por lo que es muy grande para satisfacer los deseos de los consumidores por hacerse con un cuaderno a tamaño real.

Al final la experiencia de este dispositivo es igual a la de sus predecesores, pero con la diferencia de que su pantalla muestra colores, algo inédito hasta ahora en estos modelos. Esta pantalla cuenta con un acabado que transmite sensaciones muy similares a las del papel cuando escribimos con el lápiz inteligente. Y es que la respuesta ultra rápida de menos de 1mm transmite esas sensaciones de estar escribiendo o ilustrando sobre una hoja de papel verdadera, y no una pantalla.

La pantalla Canvas Color cuenta con millones de partículas de tinta de color, que dota de mayor saturación y color a los contenidos que aparecen en ella. No esperemos los colores de una pantalla OLED o LCD, pero el contraste va a ser muy pronunciado respecto de las tradicionales pantallas de tinta electrónica monocromo. Todo en este nuevo dispositivo ha sido diseñado para sacarle partido al color de su pantalla. Como las herramientas de edición, que ahora nos permiten elegir lápices o bolígrafos de diferentes colores planos, para desatar nuestra creatividad.

A nuestro alcance tenemos tanto el marcados, como el rotulador plus, cada uno de ellos diseñado para adaptarse a nuestras necesidades de escritura. Que la pantalla sea a color no significa renunciar a las habituales ventajas de estas pantallas. Su iluminación es frontal e indirecta, y nos permite utilizar durante muchas horas la tableta sin apenas notar fatiga en los ojos, ya que la luz no incide directamente en ellos.

Y como ya viene siendo habitual, es una tableta orientada sobre todo a tomar notas, dibujar y en definitiva convertirse en todo un cuaderno de trabajo. Para ello cuenta con Connect, para sincronizar en la nube todos los contenidos que generamos con nuestro lápiz en la tableta, para poder tenerlos disponibles en formato digital de inmediato. Eso sí, es el dispositivo de estas características más caros que hemos conocido hasta ahora, ya que llega al mercado por 649 euros. Un precio que casi dobla al de su máximo competidor, el Kindle Scribe.