Nuevo Redmi Watch 3 Active, un reloj inteligente para arrasar en la gama media

Redmi tiene un puesto de privilegio entre los fabricantes de wearables más accesibles del mercado. Sus relojes y pulseras se venden muy bien en la franja más barata. Y el reloj que se ha lanzado ahora a nivel global sigue en esa línea, con unas excelentes prestaciones, un bonito diseño y un potencial precio rompedor. Vamos a conocer todos los detalles de este nuevo Redmi Watch 3 Active, que sin duda nos va a ofrecer una de las mejores formas de acceder a esta tecnología de seguimiento inteligente.

Un reloj bueno, bonito y barato

De otra manera no podemos describir a este reloj, ya que es bueno, porque ofrece unas características muy completas para lo que probablemente costará. Empezando por su pantalla de gran tamaño, con 1,83 pulgadas y con tecnología LCD. Las esferas para ella son numerosas, y superan los dos centenares. Algo que por otro lado puede ser más que suficiente para cualquier usuario. Si a esto le añadimos la gran cantidad de modos deportivos, se convierte en el compañero perfecto para nuestras fatigas físicas.

Redmi Watch 3 Active | Xiaomi

Y es que son hasta 100 los modos deportivos o actividades que puede analizar, por lo que será raro que no encontremos aquella que practicamos a diario. También es capaz de medir la saturación de oxígeno en sangre, por supuesto la frecuencia cardiaca, así como los niveles de sueño y la calidad de este. Todo lo que podemos esperar en este aspecto en cualquier wearable nos lo ofrece con creces este reloj.

Puede realizar llamadas | Xiaomi

La autonomía es muy alta, como es ya habitual en los dispositivos de Redmi o Xiaomi. Es capaz de mantenerse encendido hasta 12 días, casi dos semanas, con una sola carga completa, lo que sin duda es poco habitual en este tipo de dispositivos, que sobre todo en las gamas altas no suelen durar más de dos días sin recargar, y en el mejor de los casos. Con el uso intensivo, esta autonomía puede reducirse a los 8 días. El cargador con el que cuenta es magnético, lo habitual ya en este tipo de dispositivos.

Además, es un reloj capaz de aguantar en el agua sin daño alguno, ya que se puede sumergir hasta 5 atmósferas, o lo que es lo mismo, 50 metros. Un aspecto muy interesante es que cuenta con un micrófono y altavoz integrados, lo que le permite recibir llamadas directamente en el reloj, hablando de viva voz a través de ese reloj. También es bonito, porque su diseño nos recuerda al de un Apple Watch, con una caja que según el acabado se puede ver en metal gris o plata.

Debería ser muy barato

Lo condicionamos, ya que, aunque se ha presentado a nivel global al aparecer en la página web de Redmi, no se ha especificado el precio. Pero si nos atenemos al coste de su predecesor, que no tenía exactamente el mismo nombre, podríamos esperar que se mueva entre los 50 y 60 euros, sin duda muy accesible. No sería de extrañar que se presente en España en cuestión de semanas.