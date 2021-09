El nuevo Oppo Watch 2 estrena función para hacer electrocardiogramas

El mercado de wearables no deja de crecer, y cada vez son más los fabricantes que se animan a lanzar sus propios dispositivos. Es el caso de Oppo, que ha lanzado una nueva generación de su reloj de alta gama, el Oppo Watch 2, precisamente en la misma semana que se han presentado los Apple Watch Series 7. Una nueva generación que llega con una novedad de calado, como es la posibilidad de hacernos un electrocardiograma, algo que sin duda otorga un salto de calidad a este reloj, que ya se codea con los más avanzados del mercado. Un reloj con mayúsculas por parte de la firma china.

Características del Oppo Watch 2

La firma china Oppo no quiere quedarse atrás y ha lanzado todo un smartwatch de alta gama, al que desde luego no le falta de nada, y puede mirar de tú a tú a oponentes como el Apple Watch o el Samsung Galaxy Watch. Hablamos de un reloj con una gran pantalla, que tiene un tamaño de 1.91 pulgadas, que además cuenta con tecnología AMOLED con resolución de 372x430 píxeles. Pero además es uno de los relojes más potentes del mercado, gracias al nuevo procesador de Qualcomm, el Snapdragon Wear 4100, que dota de una potencia sin precedentes a este reloj. Viene acompañado de 1GB de memoria RAM, así como de 8GB de almacenamiento interno.

Nuevo OPPO Watch 2, una alternativa potente y económica al Apple Watch | OPPO

Pero desde luego donde tiene su punto fuerte es en la gran cantidad de sensores con los que cuenta. Empezando por el sensor ECG que integra actualmente para poder hacernos un electrocardiograma. Una funcionalidad que ya es prácticamente imprescindible en un reloj de alta gama, por lo que en este aspecto da la talla. Pero hay más, ya que cuenta con sensor de aceleración, giroscopio, geomagnético, de presión barométrica, de pulso cardiaco, o de iluminación. Por tanto, este reloj también puede medir el ritmo cardiaco, así como los niveles de oxígeno en sangre o hacer seguimiento de nuestro sueño. Un modelo que cuenta con GPS, por lo que podemos medir nuestras actividades físicas sin necesidad de llevar encima el teléfono.

OPPO Watch 2 | OPPO

Es sumergible, hasta 50 metros, mientras que nos permite pagar en tiendas acercándolo al datáfono gracias a la conectividad NFC. También es compatible con eSIM para conectarse a las redes móviles y ser completamente independiente del teléfono. Como es habitual en este tipo de relojes, la batería no tiene demasiada autonomía, por el gran número de sensores con los que cuenta, siendo de 2 días, aunque se puede extender hasta los 16 días con un uso menos intenso. No hablamos de un reloj barato, ya que se ha presentado en China, donde se pondrá a la venta por 325 euros al cambio, un precio que se acerca más al de sus competidores de Samsung o Apple. No sabemos cuándo se pondrá a la venta en España, pero desde luego lo hará con un precio que podría ser incluso superior al del mercado chino.