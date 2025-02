El nuevo mini PC de Medion combina potencia y precio ajustado

El concepto coloquial de Burro grande, ande o no ande es algo que hemos aplicado muchos inconscientemente a diversos aspectos de nuestras vidas, y es que no siempre lo más grande tiene que ser lo mejor. Y uno de estos ejemplos sin duda lo podemos encontrar en el terreno de los ordenadores personales, donde una gran torre no siempre tiene por qué ser sinónimo de la máxima potencia, o al menos de la que necesitamos en un momento concreto. Los nuevos mini PC de Medion son el mejor ejemplo de que se puede tener un ordenador solvente, aunque su tamaño sea muy reducido.

Nuevos Mini PC de Medion

La firma Medion, que como sabéis es la enseña más económica de Lenovo, ha lanzado dos nuevos modelos, que nos ofrecen todo lo necesario para ser productivos sin sacrificar el espacio. El primero de estos modelos es el MEDION S06 MD35300 que cuenta con un potente procesador Intel Core i5 de decimotercera generación con 16 GB de memoria RAM, así como 512 GB de almacenamiento interno.

El nuevo T80 | Medion

Este modelo es tan pequeño que podríamos instalarlo incluso en la espalda del monitor, para que se convierta en un ordenador todo en uno. Con este procesador y esa combinación de memoria y almacenamiento, es un ordenador con el que puedes trabajar perfectamente en el día a día, incluso si estás ejecutando varias aplicaciones a la vez.

El tamaño de este PC es realmente reducido, si lo comparamos con los tradicionales ordenadores de torre. Y es que tiene unas dimensiones de 129 mm de alto por 35 mm de profundidad, mientras que el peso es de tan solo 1,1kg, por lo que es ideal para colocarlo en cualquier rincón del escritorio, o incluso anclado al monitor.

Además, presume de una conectividad bastante completa, que incluye 2 puertos USB 3.2 Gen 1, 2 puertos USB 3.2 Gen 2, un puerto USB 3.2 Gen 1 Tipo-C, un HDMI 2.0b, un DisplayPort 1.4, y salidas de audio. Este modelo también cuenta con una variante que cuenta con procesador Intel Core i3. Lo mejor de todo, el precio, que parte de los 399 euros para la versión con procesador Intel Core i5. Un ordenador que viene con FreeDOS, un sistema operativo basado en el clásico MS-DOS, y que podrás sustituir por Windows si te haces con una licencia.

Nuevo Medion PC T80

Este modelo ya tiene un tamaño más grande, aunque dentro de las torres es de las más compactas. Se trata del MEDION T80 MD35423, que cuenta con un hardware bastante solvente. También presume de procesadores Intel Core i5 de última generación, así como de 16 GB de memoria RAM, o un SSD de 512 GB ultrarrápido. Este modelo sí que viene con Windows 11 Home, que es la versión más reciente del sistema operativo. El nuevo sobremesa de Medion tiene un precio bastante interesante, que parte de los 499 euros, y que incluso se puede comprar en una potente versión con procesador Intel Core i7.

Nuevo Medion PC T80

Este modelo ya tiene un tamaño más grande, aunque dentro de las torres es de las más compactas. Se trata del MEDION T80 MD35423, que cuenta con un hardware bastante solvente. También presume de procesadores Intel Core i5 de última generación, así como de 16GB de memoria RAM, o un SSD de 512GB ultra rápido. Este modelo sí que viene con Windows 11 Home, que es la versión más reciente del sistema operativo. El nuevo sobremesa de Medion tiene un precio bastante interesante, que parte de los 499 euros, y que incluso se puede comprar en una potente versión con procesador Intel Core i7.