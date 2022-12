El nuevo iPad se parte literalmente en esta prueba de resistencia

A lo largo de los años los dispositivos de Apple han tenido una difícil relación con la resistencia, con las fuerzas que pueden llegar a partir por la mitad un teléfono. Eso le ocurrió a los iPhone 6, que se doblaban cuando sus propietarios se sentaban sobre ellos al llevarlos en el bolsillo del pantalón. Esto dio pie posteriormente a ciertas pruebas donde se media la resistencia de ciertos dispositivos doblarse. Algo que ha llegado hasta nuestros días, sobre todo por parte de un canal de YouTube especializado en estas pruebas, y por las que pasan normalmente los dispositivos más destacados que llegan al mercado.

Pésimo resultado del nuevo iPad

Apple lanzaba hace unos meses su nuevo iPad, la última generación de una tableta icónica, que había sido hasta ahora la elección ineludible de todo aquel que buscaba una tableta de Apple a buen precio, que incluso competía con muchas tabletas Android en este aspecto. Pues bien, como no podía ser de otra manera, uno de los principales canales de YouTube especializados en estas pruebas, el de JerryRigEverything, ha hecho lo propio con el nuevo iPad, un dispositivo que además ha llegado al mercado con un aumento de precio considerable.

Y la realidad es que el resultado no ha podido ser peor para este dispositivo de Apple, ya que hemos podido comprobar cómo su construcción no es ni mucho menos la más resistente, todo lo contrario. Como sabéis ya, estas pruebas se componen de diferentes aspectos de los que se mide su grado de resistencia, como por ejemplo a la afilada cuchilla de un cúter, que va horadando la superficie del cuerpo de la tableta, y que como era de esperar no encuentra mucha resistencia en este aspecto.

Lo mismo ocurre con la parte donde el mechero quema la pantalla de este iPad, generando una importante mancha negra, que con el paso de los segundos se disipa por completo, como suele ocurrir en la mayoría de dispositivos. Pero lo realmente preocupante para este iPad llega cuando el youtuber hace toda la fuerza posible para que la tableta se doble. Y no solo se dobla, sino que se parte abiertamente por la mitad. Hasta el punto de que, con el cuerpo partido, la pantalla corre la misma suerte y queda totalmente inservible.

Y es algo que en parte no nos extraña, primero porque una tableta de este estilo no está diseñada para ser ultra resistente. Es una tableta ligera, con un cuerpo de aluminio que no es precisamente resistente. Y además, hablamos de un tamaño bastante grande, por lo que se le puede hacer más fuerza que a un dispositivo compacto, como un teléfono móvil. En cualquier caso, es un mal resultado para esta tableta. Que no se ha diseñado ni mucho menos para resistir esto, pero que es evidente que debemos tener cuidado con ella si por alguna razón hacemos fuerza sobre ella sin darnos cuenta. Un iPad que ha dejado de ser una tableta tan barata como era, pasando de un precio que a veces era inferior a los 400 euros, a rondar actualmente los 600 euros.