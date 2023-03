Nuevo Huawei Watch Ultimate, máxima resistencia sin renunciar a un diseño elegante

Hoy precisamente os hemos contado que Amazfit ha lanzado su nuevo smartwatch resistente, un dispositivo que perfectamente podría competir con el Apple Watch Ultra, máximo referente de este segmento en el mercado. Pues bien, justo ahora Huawei ha presentado la que puede ser perfectamente su alternativa a estos relojes, con un nuevo Huawei Watch, ahora apellidado Ultimate, y que nos ofrece también un gran diseño además de una resistencia importante, vamos a conocer todos los detalles.

Materiales exclusivos y un derroche de funciones

Este reloj destaca porque con él en la muñeca vamos a tener la sensación de contar con un reloj tradicional, al menos en su construcción. No hay más que comprobar cómo los materiales con los que está construido son realmente exclusivos. Como la caja, que se compone de un metal líquido creado a partir del circonio, lo que le aporta una resistencia extraordinaria. Es incluso más resistente que el titanio que llevan sus competidores, y puede asimilar mejor los golpes e incluso la posible corrosión.

Huawei Watch Ultimate | Huawei

Este material es en definitiva casi 5 veces más resistente que el propio acero o el titanio. Un reloj que ofrece las máximas prestaciones en el resto de la ficha técnica. Con una pantalla de tecnología AMOLED LPTO, que nos ofrece un tamaño de 1,5 pulgadas y que tiene un cristal de zafiro, que también es de lo más resistente que veremos en un reloj como este. Es un smartwatch que cuenta con un bisel de grandes dimensiones alrededor de su pantalla, y que ha sido construido en una cerámica nano micro cristalina, uno de esos términos que nos hacen pensar que es algo muy sofisticado.

Huawei Watch Ultimate | Huawei

Llega con tres botones físicos, para elegir las funciones, otro botón para el asistente y la corona, que con su rotación permite moverse por los menús. La correa ha sido creada en un material que es más resistente a la vez que ligero. Un reloj que además de resistente nos ofrece todas las funciones que caben esperar de un reloj de alta gama. Como es la resistencia al agua, en este caso de hasta 100 metros, por lo que podemos bucear con él, superando con creces los umbrales de buceo que ofrece el Apple Watch Ultra. Está muy preparado para esto, ya que ofece hasta cuatro modos de buceo diferentes.

Es un reloj que llega con GPS de doble banda, que es mucho más preciso, y por tanto ideal para nuestras salidas en la naturaleza. También nos ofrece el reconocimiento de hasta 100 actividades deportivas, medición de la frecuencia cardiaca, de los niveles de oxígeno en sangre, de la calidad del sueño etc. La batería con la que cuenta es de 530mAh. Y con ella podemos mantener encendido el reloj durante 14 días con un uso cotidiano, y de 8 días con uno intensivo. Se puede cargar sin cables, o desde la espalda del propio Huawei P60 y otros móviles con carga inversa. Un reloj que mide 48.5 x 48.5 x 13.0mm y pesa 76 gramos. De momento no se ha desvelado el precio, pero no debería ser barato precisamente, imaginamos que como mínimo tendrá un precio de 600 euros, algo con sentido tratándose de Huawei, y teniendo en cuenta que el Apple Watch Ultra roza los mil euros. Este nuevo Ultimate llega en dos colores, Voyage Blue, en una edición para buceadores, la Expedition Black.