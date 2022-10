Nuevo Huawei Watch GT 3 SE, la variante más económica del tope de gama

La firma china acaba de lanzar un nuevo reloj inteligente al mercado. Y es una nueva variante de su reloj de alta gama, se trata del Huawei Watch GT 3 SE y viene a llenar un importante hueco dentro de un segmento donde cada vez vemos más modelos bien equipados y con un precio ajustado. Y este modelo consigue todo eso gracias a un buen equilibrio entre prestaciones y precio, que sin duda es uno de sus aspectos más destacados. Un reloj que sin duda no va a pasar desapercibido y que tiene en su punto de mira a los modelos más avanzados de Amazfit, gracias a la gran autonomía con la que cuenta.

Ficha técnica del Huawei Watch GT 3 SE

El primero cambio le vemos en la caja, que ya no es de aluminio, sino que es de plástico, una de las razones de su precio tan ajustado. Se trata de un reloj que en lugar de llegar con Wear OS como sistema operativo lo hace con un sistema más recortado, con lo esencial para no comerse muchos recursos y aumentar su autonomía. Un reloj que por tanto disfruta de una autonomía notable, que puede llegar a nada menos que 14 días con una sola carga. Esta puede reducirse a una semana si hacemos un uso intensivo, por lo que es mucha más autonomía que la mayoría de relojes que tenemos en el mercado para la gama alta, ya que este modelo no renuncia a prácticamente nada.

Huawei Watch GT 3 SE | Huawei

Tiene una pantalla redonda AMOLED, con un tamaño de 1,43 pulgadas, así como una resolución de 466x466 píxeles que es similar a la del resto de los modelos de esta gama de Huawei. Cuenta con todos los sensores necesarios para poder medir nuestra frecuencia cardiaca, la saturación del oxigeno en sangre, el sueño y otros parámetros de salud. Es capaz de hacer seguimiento de hasta 100 actividades deportivas, por lo que prácticamente va a poder hacer un análisis de todos los deportes que practiquemos.

Huawei Watch GT 3 SE | Huawei

Lo que le ubica en la parte alta de la gama es sin duda que cuenta con conectividad GPS, por lo que es independiente del móvil cuando se trata de hacer seguimiento de nuestras actividades deportivas. Además, puede responder llamadas mediante la conectividad Bluetooth, y gracias al altavoz y el micrófono que tiene se puede responder en modo manos libres, directamente desde la muñeca. Es resistente al agua hasta 5 atmósferas, por lo que podemos llevarlo en la muñeca incluso cuando nadamos, sin temor a que tenga daño alguno. Es un reloj que tiene un peso de poco más de 35 gramos, y unas dimensiones de 46,4 x 46,4 x 11 mm. Es compatible con móviles Android, los iPhone y también Huawei con HarmonyOS 2, faltaría más.

Precio del Huawei Watch GT 3 SE

Como decimos, gracias a los materiales más baratos y un sistema operativo más sencillo, este reloj consigue recortar su precio hasta los 175 euros al cambio, lo que está muy bien para un dispositivo de estas características.

