El nuevo horno inteligente de Xiaomi se controla con el móvil y cuesta 35 euros

Si ayer os contábamos que la firma china había puesto a la venta un grifo inteligente, en esta ocasión se trata de un nuevo dispositivo que desde luego nunca ha sido amigo de la inteligencia, como es el horno. Estos pequeños electrodomésticos rara vez se encuentran con funciones inteligentes, salvo que esté de por medio Xiaomi. Cuando es así podemos esperar cualquier cosa, como es el caso de este horno de la firma Mijia, que como sabéis pertenece al entorno de la empresa china. Ahora ha lanzado un horno de sobremesa que además tiene algunas funciones inteligentes muy interesantes.

Características del Mijia Smart Small Oven 12L

Estamos ante un horno que no es el que acostumbramos a ver en las cocinas encastrado, sino uno de sobremesa que solemos asociar más para calentar el pan o para utilizarlo como un pequeño horno para cocinados más pequeños y que no necesiten de la potencia de un horno convencional. Un tamaño compacto que nos permite colocarlo en la encimera y que dispara su versatilidad a la hora de cocinar. Es un horno ideal no solo para calentar pan, sino para hacer pizzas o pequeños platos de pescado, carne e incluso atreverse con algún plato de repostería. Este nuevo horno cuenta con una capacidad de 12 litros.

Mijia Smart Small Oven 12L | Xiaomi

Para que os hagáis una idea la capacidad de un horno convencional suele superar los 70 litros, por lo que este lanzado por Xiaomi es bastante más compacto y puede tener el tamaño de un microondas. Tiene una potencia de hasta 1300W, por lo que este aspecto unido al de un espacio interior más pequeño de lo habitual ayuda a que la cocción se lleve a cabo de manera rápida y más eficiente. Puede funcionar también con agua, ya que cuenta con un pequeño depósito destinado a generar vapor cuando el interior del horno de calienta, lo que puede ayudar a hornear mejor algunos alimentos.

Mijia Smart Small Oven 12L | Xiaomi

Un horno que nos gusta también porque es inteligente, algo imprescindible en cualquier producto de Xiaomi. Tanto que podemos controlarlo desde el propio teléfono. Gracias a la app de Mijia, es posible controlar la temperatura de cocción, ajustándola de manera precisa en intervalos mínimos de temperatura. El horno se conecta a la red mediante conectividad Wifi, por lo que la interacción con el hogar conectado es total. Además se pueden enviar recetas desde la app para que el horno se adapte a cada plato que hagamos en él.

El horno también cuenta con controles físicos en la parte delantera como cualquier horno tradicional. Lo mejor de todo sin duda es el precio, ya que este horno viene a tener el mismo precio de un microondas de gama de entrada. Ya que el precio al que llega la tienda china de Xiaomi, la plataforma Youpin, es de poco más de 35 euros, por lo que además de ser inteligente es bastante barato para lo que ofrece. Una buena alternativa al horno tradicional y al propio microondas, que además es inteligente. De momento tocará importarlo.