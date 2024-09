El nuevo Haylou Solar 5 es un smartwatch elegante y muy barato

El fabricante chino acaba de lanzar un nuevo modelo al mercado, se trata de un smartwatch que no pretende ganarnos por una ficha técnica espectacular, sino más bien por un equilibrio entre especificaciones y precio realmente bueno. Tanto es así que se trata de un reloj que en apariencia podría ser más caro, pero que no llega a los 50 euros. Por tanto, uno de esos buenos ejemplos de relojes chinos que ofrecen algo más, unos buenos acabados, pantallas sobresalientes y ese precio tan ajustado.

Ficha técnica del Haylou Solar 5

Este nuevo reloj cuenta como decimos con un diseño muy elegante, perfecto para vestir en cualquier ocasión, y disponible en dos acabados de acero inoxidable, tanto negro como plata. También hay versiones con correas de silicona, que obviamente no son tan elegantes. Pero lo importante es que comparten en cuerpo de aleación de aluminio ligero, por lo que además de no pesar demasiado, es un reloj bastante resistente gracias a estos materiales en su construcción.

Haylou Solar 5 | Haylou

Tiene una pantalla AMOLED de 1,58 pulgadas, que, si es tan buena como la de anteriores modelos, desde luego va a ser uno de sus grandes puntos a favor. Esta cuenta con una alta tasa de refresco de 60Hz, lo que hace que los movimientos se vean fluidos y extremadamente suaves, algo que sin duda es de agradecer en un wearable de estas características. Su resolución es elevada, de 480x480 píxeles.

Por supuesto el panel es táctil y a todo color. Este reloj nos ofrece otras funciones interesantes, como la reproducción de música directamente desde su almacenamiento interno. También integra una app que permite grabar audio, hasta 70 minutos en total, por lo que podremos optar por ella en cualquier momento, como en reuniones, para grabar cualquier idea que nos venga a la cabeza, etc. Cuenta con la conectividad Bluetooth 5.3, una de las más modernas y por tanto de las más estables y eficientes.

Ofrece algunas funciones básicas de seguimiento físico, como es por ejemplo el análisis del ritmo cardiaco, así como de los niveles de oxígeno en sangre. También puede registrar la actividad de más de 100 ejercicios físicos diferentes, aunque el fabricante asegura que se actualizará hasta más de 150. Es un reloj que cuenta con una batería de 360mAh, esta nos puede proporcionar una extraordinaria autonomía de entre 15 y 40 días, dependiendo de la intensidad con la que utilicemos este reloj. La carga es magnética.

Podemos mojarlo sin problema alguno, practicando natación mientras lo usamos, gracias a la certificación IP68 con la que cuenta, la más elevada de todas. Algo que nos ha sorprendido en su ficha técnica es que cuenta con NFC, aunque mucho nos tememos que será algo sin efecto en Europa, siendo muy difícil que vayamos a poder pagar con él, sobre todo por problemas con el software, no con el hardware. Y todo esto con un precio de risa para todo lo que nos ofrece. Ya que su precio es de unos 40 euros al cambio para la versión de silicona, y de unos 45 euros para la versión con correa de acero inoxidable.