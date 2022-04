Nuevo GoPro Volta, el accesorio definitivo para tu cámara de acción

Cuando se trata de retratar lo más fielmente posible nuestras actividades más extremas, no hay nada como una cámara de acción. Y cuando hablamos de este tipo de dispositivos, se nos viene a la cabeza GoPro, que sin duda es el fabricante más célebre de estas cámaras. Ahora han lanzado un accesorio que sin duda va a ser un “must have” para la mayoría de los que usan habitualmente un cámara GoPro, porque nos ofrece muchas horas de diversión gracias a la energía que nos ofrece y otros detalles únicos para complementar a la cámara.

Así es la GoPro Volta

Básicamente este dispositivo se puede considerar como un trípode o palo selfie de pequeñas dimensiones, que integra diferentes características que hacen del uso de la cámara algo mucho más sencillo y cómodo. Para empezar, integra una batería integrada, algo así como un powebank externo, que se conecta a la cámara y le proporciona nada menos que cuatro horas de grabación en una resolución 5,3K a 60 fotogramas por segundo, por lo que con este accesorio conectado vamos a poder hacer grabaciones durante gran parte del día si además sumamos la propia batería de la cámara.

GoPro Volta | GoPro

Además de la batería, este accesorio nos ofrece botones integrados de control de la cámara. De tal forma que cuando esté conectado a nuestra cámara, podremos controlar esta con esos botones, para iniciar la grabación, pararla o cambiar de modo cómodamente, y todo al alcance de una mano. Este trípode funciona como lo que es, gracias a unas patas integradas, que cuando están recogidas se integran por completo en el cuerpo de este accesorio, por lo que tiene esa doble función de palo selfie y trípode cuando sacamos las patas.

GoPro Volta | GoPro

Además, este dispositivo sirve también como método de control inalámbrico para la cámara de fotos GoPro. Podemos controlar su funcionamiento a una distancia de hasta 30 metros gracias a la conectividad Bluetooth. Como no podía ser de otra forma, es un dispositivo resistente a los elementos, y se puede utilizar en los entornos más hostiles en cuanto a la meteorología, se puede mojar o llenar de polvo sin temor a que se vaya a estropear. Pero esto no es todo, porque con la batería integrada en este Volta podemos cargar también nuestro móvil o cualquier otro dispositivo recargable que cuente con un conector tipo C.

Al final se trata de un dispositivo que nos facilita el uso de la cámara a una sola mano, llegando a todos los controles mientras disfrutamos de una perspectiva para el vídeo muy diferente. La cámara se acopla al Volta de forma sencilla, gracias a una tuerca que apretamos para para ajustarlo, mientras que conectamos el cable de corriente al puerto USB tipo C de la cámara para alimentarla. Un dispositivo que llega con un precio de 129,99 euros. Ya lo podemos comprar en España a través de la tienda online de GoPro. Desde luego es uno de los accesorios imprescindibles para todo aquel que quiere sacarle el máximo partido a su cámara GoPro.