El nuevo Chromecast HD no será tan barato como esperábamos

En los últimos días os hemos estado hablando de que Google está trabajando en un nuevo Chromecast con Google TV, con este sistema operativo y mando Bluetooth, dejando atrás definitivamente el factor de forma del Chromecast original. Este nuevo modelo nos ha interesado sobremanera en los últimos meses, sobre todo porque las informaciones que hemos conocido nos han contado que este nuevo Chromecast contaría con un precio más asequible, también porque sus especificaciones lo son. Pero ahora nos hemos llevado una decepción, porque las últimas informaciones apuntan a que este modelo no será tan barato como esperábamos.

¿Qué ha pasado, no es tan barato?

Como habéis podido comprobar, en los últimos meses nos hemos referido a este modelo como el Chromecast barato, y es que se esperaba que fuera un dispositivo con un precio similar al del actual Chromecast, entre los 35 y los 40 euros, algo más barato que el modelo estándar, que parte de los 69 euros. Pero ahora un tuit nos ha desmontado en parte lo de ese precio tan ajustado, por otro que no lo es tanto. En este tuit aseguran que el Chromecast HD tiene un precio de 40 dólares, y ya se encuentra en stock en muchas tiendas, por lo que su lanzamiento es inminente.

El precio, aunque parece económico, no lo es tanto, porque si el Chromecast original costaba 50 dólares en su lanzamiento, en este caso costará solo 10 dólares menos. Si pensamos en el precio de la actual generación en España, de 69 euros, deberíamos pensar que el nuevo Chromecast HD debería tener un precio de entre 54 y 59 euros, que es el mismo al que encontramos en Chromecast con Google TV actual en oferta. Por lo tanto y a priori no parece que vaya a ser ni mucho menos tan barato como esperábamos. Así que es de esperar que la diferencia entre ambos modelos no sea tanta.

Pero parece que sí serán mayores las diferencias en lo que se refiere a la ficha técnica. Porque no solo hablamos de que el nuevo modelo tiene una resolución inferior, ya que va a reproducir contenidos como mucho en Full HD y no 4K. Pero también habrá peores especificaciones en el procesador, que en este nuevo modelo será un Amlogic, que no destacan precisamente por su alto rendimiento, y además tendrá menos memoria RAM, por lo que no será tan fluido en movimientos como los otros modelos.

Así que la verdad es un poco decepcionante el ver que estos nuevos Chromecast no serán tan baratos como esperábamos, entendemos que Google tendrá sus razones y una estrategia clara para ofrecer de esta manera y con este rango de precios ambos modelos. Según las mismas informaciones, todo hace presagiar que el nuevo Chromecast HD se presentará en tan solo unas semanas, incluso en días, teniendo en cuenta que los propios vendedores ya contarían con unidades para poder ponerlas a la venta ya si hiciera falta. Veremos con qué precio llega a España finalmente, si es que lo hace, que tampoco es algo seguro.

