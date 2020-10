Nuevo Amazfit Pop, ahora con función de oxímetro y NFC para hacer pagos móviles

No cabe duda de que Huami, la firma detrás de Amazfit y participada por Xiaomi ha pisado el acelerador a la hora de lanzar nuevos productos. En las últimas semanas hemos visto llegar al mercado varios de sus modelos, y en esta ocasión le ha tocado el turno al Amazfit Pop, un nuevo reloj inteligente que como suele ser habitual ofrece una excelente relación de prestaciones y precio. Incorporando algunas funcionalidades que son más propias de dispositivos de gamas más altas y un precio más elevado. Como pueden ser la posibilidad de medir el oxígeno en sangre y poder realizar pagos móviles.

Características del Amazfit Pop

Los relojes de esta marca se han convertido en todo un fenómeno de ventas y aceptación en el mercado porque ofrecen normalmente una enorme autonomía, muy superior a la de otros relojes inteligentes, de hecho puedes llegar fácilmente a un mes de autonomía con una sola carga. Eso es un factor muy diferencial. Pues bien, este nuevo Amazfit cuenta con una pantalla de 1.43 pulgadas, de formato cuadrado, similar a la de los Bip, que a su vez nos recuerdan vagamente a la de los Apple Watch.

Amazfit Pop | Amazfit

Aunque sin duda el aspecto más destacado de este reloj es la función de oxímetro incorporada. Con ella es posible medir los niveles de oxígeno en sangre, una función que como sabéis es una de las más destacadas del nuevo Apple Watch, pues bien, aquí la tenemos por mucho menos dinero. También puede medir el pulso cardiaco durante 24 horas. Además cuenta con conectividad NFC, para poder realizar pagos móviles. Aunque esto hay que ponerlo en “cuarentena” ya que no está claro que sea compatible con Google Pay, si no es así, no podremos pagar en las tiendas españolas con nuestras tarjetas. Pero es una excelente base para una futura funcionalidad como esta.

Amazfit Pop | Amazfit

Es resistente al agua, ya que se puede sumergir hasta 50 metros. Una vez más el indicador PAI es que nos recuerda día tras día cuál es nuestra forma física y nos recomienda distintos ejercicios para mejorarla si es necesario. Es un reloj que cuenta con 60 tipos de actividades deportivas diferentes. Eso sí, en este caso no estamos hablando de uno de esos relojes de Amazfit con una enrome batería. Porque aunque es bastante, de 9 días con una sola carga de su batería de 230mAh, no se acerca ni de lejos a la gran autonomía de los Bip. Un punto a favor de este reloj es que además cuenta con GPS, lo que permite un uso para monitorizar nuestra actividad de manera más precisa sin dependencia alguna del móvil.

Y lo mejor de todo, es que a pesar de una ficha técnica tan completa su precio es realmente ajustado. Porque se ha puesto a la venta en China con un precio de 44 euros al cambio, lo que es realmente bajo teniendo en cuenta que nos ofrece oxímetro, GPS o NFC, funciones que normalmente están presentes en relojes a partir de los 100 euros como mínimo.