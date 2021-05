Las nuevas tabletas Lenovo Pad Pro y Pad Yoga Pro también sirven de monitor

En los últimos años el segmento de las tabletas se ha movido en un difuso límite entre los ordenadores portátiles y los smartphones. De hecho ya conocemos teléfonos móviles casi tan grandes como tabletas y ordenadores personales que se transforman fácilmente en una tableta gracias a una bisagra especial y una pantalla táctil. Lenovo ahora va un paso más allá y lanza una de sus nuevas tabletas con unas características realmente interesantes, que además nos ofrecen una utilidad más allá de su uso como simple tableta. Porque podremos utilizarlas como complemento de nuestro ordenador, como un auténtico monitor. Se trata de las nuevas Lenovo Pad Pro y Pad Yoga Pro.

Uso como monitor

La característica que más nos ha llamado la atención de estas tabletas es que cuentan con un puerto microHDMI de entrada, que se utiliza para poder introducir una señal de vídeo externa en las tabletas. Esto quiere decir que si conectamos otro PC a ellas o cualquier otro dispositivo con conectividad HDMI vamos a poder verlo en esta tableta como si de un monitor se tratara. Por tanto es una característica que nos permite disfrutar de una funcionalidad extra a la tradicional de una tableta. Pero ofrecen mucho más estas dos tabletas de Lenovo, como siempre en la gama Yoga un diseño de primer nivel, con un diseño que permite mantenerlas de pie sobre una mesa.

Características de la Lenovo Pad Pro

Esta es la tableta de entrada de esta gama, y cuenta con una pantalla de 13 pulgadas, que tiene una resolución Full HD y brillo de 400 nits. Cuenta con un potente procesador Snapdragon 870, así como con 8GB de memoria RAM.

Lenovo Pad Pro | Lenovo

El almacenamiento es de 256GB y se amplía mediante tarjetas microSD. Solo tiene una cámara de fotos frontal de 8 megapíxeles y sensor TOF de profundidad. Mientras que la batería tiene un tamaño de 10.200mAh, y es compatible con carga rápida Quick Charge 4.0. Además incorpora dos altavoces JBL, así como conector minijack. No falta Wifi 6, Bluetooth 5.2, conector USB tipo C, GPS y el conector microHDMI. Se estrena con Android 11. Su precio es de alrededor de 425 euros.

Características de la Lenovo Pad Yoga Pro

Este modelo es algo más compacto, pero incorpora tecnología OLED en su pantalla de 11 pulgadas, y lo más importante, una tasa de refresco de 90Hz como la de los móviles. También presume del potente procesador Snapdragon 870, así como de 6GB de memoria RAM. El almacenamiento interno es de 128GB y se puede ampliar mediante tarjetas microSD. Aquí si hay cámara trasera, en este caso dual con sensores de 13 y 5 megapíxeles, compartiendo la misma de 8 megapíxeles y sensor TOF en la parte delantera.

Lenovo Pad Pro | Lenovo

En este caso hay también Wifi 6, Bluetooth 5.1, USB tipo C, entrada microHDMI, así como cuatro altavoces JBL y conector de auriculares. Llega con Android 11. Una tableta que curiosamente es más barata, con un precio al cambio de 315 euros, por lo que es una excelente alternativa a los iPad, con mucha potencia y grandes especificaciones. No sabemos si llegarán a España, pero no hay que descartarlo en absoluto, porque con esos procesadores Snapdragon son ideales para mercados globales.