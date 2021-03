La nueva Xiaomi Mi Band 6 es oficial, ahora con una pantalla más grande

Sin duda es uno de los dispositivos inteligentes más populares del mercado. Hoy se sabía que iba a ser presentada la nueva Xiaomi Mi Band 6, la sexta generación del wearable más popular del mercado. Sin duda es un reto para Xiaomi presentar las nuevas generaciones de esta pulsera, sobre todo porque es difícil ofrecer grandes novedades manteniendo el precio tan ajustado. Y en esta ocasión la firma china ha tenido que hacer malabares para poder mantener el precio de la pulsera con las novedades que ofrece, que por cierto, no son muchas, pero sí notables.

Características de la nueva Xiaomi Mi Band 6

Sobre esta pulsera se habían vertido muchas esperanzas, y sobre todo muchos rumores acerca de las características con las que podría contar. Se habían barajado muchas novedades, pero la gran mayoría de las novedades que se esperaban no han llegado al final. Pero sin duda la principal novedad tiene que ver con la pantalla, que ahora es mucho más grande que en la anterior generación. En este caso la pantalla ya ocupa la práctica totalidad del frontal de la pulsera, a diferencia de las anteriores generaciones, En este caso la pantalla tiene un tamaño de 1.56 pulgadas, tiene tecnología AMOLED y es completamente a color.

Xiaomi Mi Band 6 | Xiaomi

Por tanto ahora al haber una pantalla más grande, caben muchas más cosas en ella, como notificaciones y más información relativa a la actividad que hacemos en cada momento. Ahora llega con 130 esferas diferentes, que pertenecen a decenas de temáticas distintas. También aumenta el número de deportes de los que se puede monitorizar nuestra actividad, ahora son más de 30 deportes, entre los que se incluyen otros muchos secundarios y diferentes a los que normalmente solemos practicar la mayoría. Una pulsera que sigue siendo resistente al agua 5 atmósferas. Como en anteriores modelos, tenemos sensor del ritmo cardiaco que mide nuestro pulso durante las 24 horas.

La nueva pantalla de la Xiaomi Mi Band 6 | Xiaomi

Además hace seguimiento del sueño y puede medir la saturación de oxígeno en sangre. Uno de los puntos más destacados de esta pulsera es la batería, y sigue siéndolo a pesar de tener una pantalla más grande. Gracias a una carga completa de esta podemos mantener encendida la pulsera durante 14 días seguidos, y activando el modo de ahorro de energía esta autonomía roza los 20 días. Como ya ha ocurrido en anteriores generaciones, en China se lanzan dos versiones, una con conectividad NFC y otra sin ella. Es de esperar que la primera se quede en China, y no salga de allí de nuevo. La conectividad NFC era una de las funciones más esperadas para la versión global, pero parece que de momento nos va a tocar esperar de nuevo sin poder pagar mediante la pulsera de Xiaomi.

Por tanto no hay tampoco conectividad GPS, como tanto se había venido rumoreando en los últimos meses. Así que la principal novedad la tenemos en la pantalla, su mayor tamaño, que seguro van a agradecer muchos, pero que puede que no sea suficiente. Al menos se mantiene el precio de los 39 euros al cambio, de momento en China, contando por tanto con un precio similar al de las anteriores generaciones a pesar de las mejoras. Veremos en qué condiciones llega a España, y si finalmente lo hace con conectividad NFC o no.