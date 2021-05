Nueva tarifa eléctrica por tramos, así puede recordarte Alexa cuándo te costará menos la luz

En unos días entra en vigor la nueva factura de la luz, un cambio motivado por una normativa de la Unión Europea con la que se pretende fomentar el ahorro energético, el autoconsumo e incentivar el uso del coche eléctrico.

Tramos horarios de consumo

Con la nueva normativa, todos los usuarios pasan a tener tres horarios en el que el precio de la energía varia en función de la hora en que la gastemos. Este sistema ya estaba vigente para los usuarios que tenían contratada la tarifa nocturna, con la salvedad de que en este caso se trataba de dos tramos y no tres.

Los horarios de la nueva tarifa de la luz se dividen en seis bloques los cuales vamos a tratar de explicas a continuación:

Un primer bloque de las 24:00 horas a las 8:00 h. Disfrutaremos de la tarifa donde el precio de la energía es el más económico también conocida como “ Tramo valle”

De las 8:00 h. a las 10:00 h . entraremos en la "Tramo llano" , la tarifa intermedia donde la energía es algo más cara que la anterior.

. entraremos en la , la tarifa intermedia donde la energía es algo más cara que la anterior. De las 10:00 h a las 14:00 h, entraremos en unos de los tramos donde el precio de la energía es el más cara o “ Tramo punta”

De las 14:00 h. a las 18 h. de nuevo volveremos a entrar en " llano "

De nuevo entre las 18 h. a las 22:00 h . entraremos de nuevo en "punta "

. entraremos de nuevo en Y por último entre las 22:00 y las 24:00 h. volveremos al tramo “llano”

Estos horarios se mantendrán de lunes a viernes, excepto los festivos que junto a los fines de semana la tarifación se mantendrá en tarifa Valle.

Creando rutinas con la App de Alexa | TecnoXplora

Un puzle de horarios, que sobre todo al principio, nos será difícil de encajar, pero al que podemos adaptarnos con la ayuda de nuestros altavoces inteligentes Alexa. Gracias a sus rutinas, podemos programar avisos que nos informen en cada momento cuando empiezan los distintos horarios y que momentos son más propicios para poner a funcionar nuestros electrodomésticos.

Crear estas rutinas es muy sencillo y tan sólo necesitamos la app de Alexa.

Pulsando sobre el icono de los tres puntitos, accedemos a las opciones de configuración.

Donde encontramos “rutinas” una serie de eventos programados que podemos personalizar para que nos avise cada vez que cambiamos de tramo horario y de tarifa energética.

Con las opciones de programación, podemos diseñar nuestras rutinas personalizadas donde podemos pedir a Alexa que nos diga en cada momento en que tarifa nos encontramos o bien crear avisos con un mensaje donde nos diga si es el momento o no adecuado para poner la lavadora. Esto también podríamos hacerlo a través de recordatorios o fijando alarmas, con la diferencia que los recordatorios no podemos pausarlos y editarlos con la misma facilidad que las rutinas y tiene menos opciones de personalización. Al igual que pasa con las alarmas sonarán a la hora indicada, pero no podemos incluir un mensaje para recordarnos en que tramo energético nos encontramos.