La nueva tableta de Xiaomi contará con una autonomía de récord

Es evidente que las nuevas tabletas de Xiaomi están más cerca que nunca de ser una realidad. Y es que en los últimos días hemos asistido a un goteo constante de informaciones alrededor de estas tabletas, que serán dos, la Xiaomi Pad 7 y 7 Pro, y precisamente de esta última es de la que vamos a conocer ahora nuevos detalles, porque se han filtrado de nuevo informaciones relativas a su ficha técnica, y concretamente de su batería, que como es evidente se trata de uno de los componentes esenciales de todo dispositivo.

¿Qué batería va a tener esta tableta?

Pues bien, aunque estamos hablando de una tableta, que cuenta con una pantalla mucho más grande que un smartphone, en este caso parece que su capacidad ha crecido en proporción al tamaño del dispositivo, algo que siempre es de agradecer, y que como en este caso nos garantiza que va a poder estar encendida durante mucho tiempo. Concretamente ahora hemos conocido gracias a uno de los filtradores más fiables del sector, una serie de características que incluyen la capacidad de la batería.

Sin duda lo más llamativo es precisamente esto, la capacidad de la batería, que según las características filtradas sería de nada menos que 10.000 mAh, el doble de la que puede montar un móvil de cualquier gama, que se suele mover en los 5000mAh, aunque en la gama alta suelen ser más pequeñas aún. Por lo tanto, es evidente que esta tableta va a tener una excelente autonomía, que le permitirá permanecer encendida durante muchas horas ejecutando los procesos más exigentes.

Pero hay más, porque Digital Chat Station ha desvelado más detalles de esta tableta. Como es el caso de su procesador, que será el Snapdragon 8 Gen 3, algo que ya habíamos contado hace unos dias, pero que ahora se corrobora de nuevo con esta información. Además, su pantalla tendrá una tasa de refresco de 144Hz, que es también de las más altas del mercado, tanto en tabletas como en smartphones.

Esta pantalla será bastante grande, hablamos de 12,45 pulgadas, por lo que era obvio que la batería debía ser también muy grande para poder dar la talla que esperamos de ella. El propio filtrador en su publicación de la red social china weibo, indica que, con estas prestaciones, podríamos considerar a la próxima tableta de Xiaomi como una auténtica tableta para gaming, por la potencia de su procesador, la alta tasa de refresco y una batería tan grande, algo que nos permitirá jugar a los juegos más exigentes, con la mejor calidad de imagen y durante muchas horas.

Así que desde luego no podemos esperar mejores prestaciones de esta tableta, que, por otro lado, nos ofrecerá también una novedad importante, que no tiene que ver con el hardware, pero sí con el software. Y es que la tableta estrenará el nuevo sistema operativo de Xiaomi, HyperOS for Pad, que acaba de ser presentado por el fabricante asiático. Desde luego hablamos de una mejora importante, ya que tanto la interfaz como el rendimiento de la tableta han sido mejorados para poder sacar lo mejor de ella en un entorno gráfico mucho más pulido. Es de esperar que estas tabletas se presenten en cuestión de semanas, quién sabe si las podremos ver en el MWC de Barcelona.