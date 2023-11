La nueva tableta Oppo Pad Air 2 se filtra, llegaría junto a los Reno 11

La semana pasada os contábamos que los Oppo Reno 11 están más cerca que nunca, y de hecho vimos tanto su diseño como conocimos sus primeras características. Ahora hemos conocido que junto a este nuevo móvil llegaría también la nueva tableta de Oppo, la Pad Air 2. Y también se acaba de filtrar, para darnos una idea de todo lo que ofrecerá la marca china en su nuevo evento en los próximos días. Un móvil y tableta que sin duda nos ofrecerán una vez más una excelente relación de prestaciones y precio.

Una tableta que se nos hace muy familiar

Y es que todo parece apuntar a que este nuevo modelo sería básicamente una versión de la OnePlus Pad Go, la tableta asequible de la marca que ha sido lanzada en occidente hace apenas unas semanas. Por lo que no parece probable que llegue a las tiendas españolas, sino que lo más normal es que se trate de la variante para el mercado chino.

OnePlus Pad Go | OnePlus

Por tanto, lo que ahora se filtra es que esta se presentará junto a los Oppo Reno 11 y 11 Pro. Y por tanto nos preguntamos si estos móviles llegarán también a Europa como Oppo, o definitivamente como OnePlus.

Lo que se espera de ella

La nueva tableta de los chinos llegaría con una pantalla de 11,35 pulgadas, y contaría con una resolución bastante elevada de 2.8K. Además, esta presumiría de una tasa de refresco elevada de 90Hz. En cuanto a la potencia y rendimiento, dependería de un procesador MediaTek Helio G99, que cuenta con un gran desempeño a la hora de ejecutar juegos, aunque lógicamente con ciertas limitaciones.

Esta llegaría con versiones de hasta 256GB de almacenamiento o de 8GB de memoria RAM. La cámara de fotos trasera cuenta con un solo sensor de 8 megapíxeles, mientras que delante cuenta también con un sensor de idéntica resolución. En este caso llega con una batería de 8000mAh, que a su vez se carga con una potencia de 33W, que la carga al completo en un tiempo razonable.

Es una tableta que ofrece una conectividad solvente, por ejemplo, con Wifi de doble banda, lo que incluye también las bandas de 5GHz. Tenemos también Bluetooth 5.2, uno de los más recientes, así como un puerto USB tipo C para poder recargar su batería. Por tanto, estamos ante una tableta que promete dar mucho por un precio relativamente accesible.

De todas maneras, todavía estamos a tiempo de que esta sea la tableta que finalmente llegue a España. La OnePlus Go de momento se comercializa solo en India, con un precio de algo más de 220 euros. Y por tanto no está claro si finalmente a Europa llegará como este modelo o bien como la Oppo Pad Air 2. Todas las posibilidades están abiertas, ya que nos extraña que hasta ahora OnePlus no haya puesto a la venta esta tableta en nuestro país, lo más lógico sería pensar a que están esperando traerla como un modelo de Oppo.