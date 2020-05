Aunque muy lejos de los smartphones, las tabletas siguen contando con nuevos modelos en el mercado, aunque sin el nivel de innovación que vemos en los teléfonos móviles. La tableta es un producto que en su gama básica no ha sufrido prácticamente cambios en los últimos años. A pesar de ello seguimos conociendo nuevos modelos continuamente. Y uno de los más asequibles que hemos conocido en los últimos meses es el nuevo Huawei de ocho pulgadas. Una tableta básica de esas que se convertirán en un dispositivo básico para muchos usuarios a la hora de acceder a Internet o disfrutar de nuestros contenidos favoritos.

Características de la nueva Huawei MediaPad T8

Se trata de una nueva tableta que llega con pantalla compacta de 8 pulgadas. Esta cuenta con resolución HD de 800x1200 píxeles, con una densidad de 189 píxeles por pulgada. Su cuerpo de completamente de metal y tiene unas dimensiones de 199.7 x 121.7 x 8.55 mm, mientras que su grosor es de 4.9 mm. Una tableta básica no solo en pantalla, sino también en rendimiento, con un procesador MediaTek MT8768 de ocho núcleos, suficiente para las tareas más básicas que podemos hacer con un dispositivo de este tipo.

Huawei MediaPad T8 | Huawei

Cuenta con 2GB de RAM, lo que está dentro de la media en esta gama. Está disponible en versiones de 16GB o 32GB de almacenamiento interno. En ambos casos ampliable mediante tarjetas microSD. Las cámaras de fotos también son bastante básicas, con una de 5 megapíxeles detrás con flash LED y otra de 2 megapíxeles delante. Por tanto no podemos esperar mucho de ellas, aunque es más que suficiente para el uso que solemos hacer en una tableta en este aspecto, que es prácticamente nulo, salvo que nos dé por hacer alguna videollamada.

Huawei MediaPad T8 | Huawei

La batería tiene una capacidad de 5100mAh, lo que está bastante bien para su tamaño. Se hecho promete reproducción de vídeo durante 12 horas. La conectividad ofrece Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, microUSB 2.0, USB OTG y un conector minijack de 3.5. Uno de los grandes atractivos de esta tableta sin duda es su precio, ya que llega al mercado europeo un coste aproximado de 100 euros, por lo que se coloca en la parte más asequible de la gama de Huawei. Aunque por ese precio tenemos ahora modelos más veteranos con pantalla de 10 pulgadas, por ejemplo como el T3.

Esta tableta llega con Android 10 como sistema operativo, bajo la capa EMUI 10.1, y como era de esperar no cuenta con los servicios y apps de Google. Para sustituirlos ahora podemos contar con Huawei AppGallery, la tienda de la firma china en la que podemos encontrar también miles de aplicaciones Android compatibles. La tableta llega al mercado en color azul Deepsea Blue. No es un portento de tableta, y ni a nivel técnico ni de diseño, pero sin duda es una de esas tabletas perfectas para las tareas cotidianas y el entretenimiento más básico, por este precio no hay que pedir mucho más.