La nueva tableta de Google se presenta en mayo, filtrados nuevos detalles

Hace meses que conocemos que los de Mountain View están preparando el lanzamiento de su nueva tableta, no la primera, ya que hace varios años que la empresa tenía ya sus Pixel Tablet en el mercado. Tras una importante pausa, ahora estamos más cerca que nunca de que se lance esta nueva tableta, y conocemos muchos más detalles sobre cómo será, que se han ido filtrando poco a poco. La última batería de informaciones la acabamos de conocer ahora, y pone fecha a su lanzamiento, y nos da más detalles sobre algunos aspectos clave de la tableta.

¿Cuándo se presenta?

Las informaciones que se han conocido hoy hablan directamente de la fecha en la que esta tableta llegará a las tiendas. Sería el 11 de mayo próximo, algo que tiene sentido, si tenemos en cuenta que justo un día antes, el 10 de mayo, se celebra el Google I/O de los de Mountain View, su conferencia de desarrolladores. Por lo que esta información tiene bastante sentido y coherencia sobre lo que cabría esperar de esta tableta en las próximas semanas. Esto es algo que nos podíamos imaginar, así como otros detalles que ahora se confirman sobre su factor de forma y versiones.

Llegará con su propio “dock”

Se lleva especulando mucho tiempo con que Google podría dar carpetazo a su gama de pantallas inteligentes, como las Nest Hub, con una tableta que pudiera ofrecernos ambos usos, también de pantalla inteligente. Y eso se conseguiría con un dock o base donde colocar la tableta, tanto a cargar como a mostrar un modo de pantalla con interfaz similar a los Nest Hub, mientras no lo utilizamos. Imágenes con este dock se han ido filtrando a lo largo de los meses, y el resultado es el de una pantalla de gran tamaño con un aspecto muy similar a los Nest Hub, precisamente por el aspecto de ese dock.

Las nuevas informaciones aseguran que esta base o dock no serán opcionales, y que cuando compremos la tableta automáticamente nos haremos con la base. La base servirá no solo como altavoz, sino como cargador, ya que contará con pines POGO para poder alimentar a la tableta mientras está depositada sobre esta base. No habrá un cargador como tal, sino que esta base hará las veces de todos esos usos.

Sobre sus características, ahora hemos conocido que esta tableta contará con versiones de hasta 8GB de memoria RAM, lo que es mucho en una tableta, y estará alimentada por el potente procesador Tensor G2, desarrollado por la propia Google, y que tiene en la computación de Inteligencia Artificial su punto fuerte, algo que sin duda puede ser clave para el éxito futuro de la tableta, en estos tiempos donde las IA están acaparando la atención.

Las imágenes no dejan lugar a dudas, y nos muestran cómo la tableta será capaz de funcionar también como una pantalla inteligente. Algo que hemos visto ya en modelos de otros fabricantes, como Lenovo, que cuenta con un modelo similar basado en Alexa.