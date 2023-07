La nueva tableta económica de Samsung se filtra en imágenes

A finales de este mes de julio se presentarán las nuevas tabletas de alta gama de Samsung, que serán básicamente tres modelos. La Samsung Galaxy Tab S9, S9 Plus y S9 Ultra. Pero más allá de estos modelos, podemos esperar una cuarta variante, que precisamente será la más barata de todas. Eso sí, no deberíamos esperarla para el mismo evento Unpacked en el que se presentarán estas otras, sino que se debería retrasar varios meses más. Os contamos todos los detalles sobre la Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus que está en camino.

Así será la nueva Tab S9 FE Plus

Como modelo más accesible es evidente que no podemos esperar grandes prestaciones, pero a nivel de diseño parece que no va a tener que envidiar mucho de sus compañeros de gama. Al menos es lo que nos desvelan las imágenes que se han filtrado ahora, y que nos muestran cómo será esta tableta. A primera vista, se parece mucho a la Samsung Galaxy Tab S9 estándar, por lo que su aspecto desde luego que es el de una tableta que podría ser más cara de lo que realmente es.

En las imágenes filtradas ahora podemos ver cómo cuenta con dos sensores traseros de cámara, sin módulo, que cuentan con cierta barriga respecto del perfil de la tableta. Tenemos una pantalla con biseles más gruesos que en sus compañeras de gama, pero que no son tampoco excesivos, en cualquier caso, de hecho, comparado con tabletas de gama de entrada son más delgados. Una tableta que tendría unas dimensiones de 285.4 x 185.4 x 6.54mm. Pero más allá de las imágenes también se han filtrado algunos aspectos interesantes de esta tableta.

¿Qué más esperamos de ella?

Pues bien, junto a las imágenes hemos conocido algunas características bastante interesantes de esta tableta. Empezando por el tamaño de su pantalla, que sería bastante grande. Recordemos que se trata del modelo Plus, y que por tanto debería diferenciarse del principal modelo precisamente en el tamaño de la pantalla, siendo esta más grande. Estamos hablando de un panel de 12,4 pulgadas bastante amplio para lo que es una tableta de esta gama.

Su procesador sería un Exynos 1380, que debería otorgar un rendimiento solvente en todos los aspectos a esta tableta. Este vendría acompañado de 8GB de memoria RAM, una cantidad más que suficiente para una tableta que se moverá en la gama media. También encontramos dos altavoces estéreo, que nos proporcionarán un sonido limpio y rico tanto a la hora de ver nuestros contenidos favoritos como al escuchar música.

Volviendo al diseño, vemos cómo en la parte trasera hay una banda de color negro, con los extremos redondeados. No lo creemos, pero podría llegar a ser el lugar donde reposar el S Pen con el que suelen ser compatibles estas tabletas. Y no descartamos que se adose a ella de manera magnética. Sea como fuere, deberían todavía pasar algunos meses hasta el lanzamiento de este modelo y toda la gama FE.