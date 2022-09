La nueva tableta Amazon Fire HD 8 es ahora más potente y tiene mayor autonomía

El gigante del comercio electrónico ha anunciado hoy su nueva tableta asequible, el Amazon Fire 8 HD. Una tableta que llega con cambios donde es necesario, en su potencia, que ahora aumenta gracias a un nuevo procesador, y en la autonomía, que es mayor que nunca. Y es todo lo que necesitamos en una tableta, buena potencia y muchas horas de diversión para disfrutar en cualquier lugar. Vamos a repasar todas las novedades que nos trae esta interesante tableta que acaba de estrenarse en España.

Ficha técnica del Amazon Fire HD 8

Estamos ante uno de los modelos más compactos de la marca, con un tamaño de pantalla de 8 pulgadas. Esta cuenta con un cristal de aluminosilicato reforzado, que la hace mucho más resistente. Además, este nuevo modelo presume de ser más fino y ligero que nunca, por lo que es algo que vamos a agradecer al sostener la tableta entre las manos durante muchos minutos. Desde Amazon destacan que esta tableta ha superado el doble de pruebas de resistencia que el iPad Mini, por lo que podemos hacernos una idea de lo resistente que puede llegar a ser, y que por tanto puede ser ideal incluso para los más pequeños.

Amazon Fire HD 8 | Amazon

Uno de los aspectos más destacados de esta tableta es su rendimiento mejorado, que es posible gracias a un nuevo procesador de seis núcleos, que ofrece una potencia un 30% superior, acompañado también por 2GB de memoria RAM. Por lo que podemos hacer más, todo más rápido y de manera más fluida. De hecho, ya vamos a poder disfrutar de funciones más exigentes, como la de imagen en imagen dentro de apps como Prime Video o hasta dividir la pantalla con diferentes apps ejecutándose a la vez. Por tanto, es una tableta que parece Amazon se ha tomado en serio que sea realmente potente.

Amazon Fire HD 8 | Amazon

Otro de los aspectos que más destacan de esta tableta es la autonomía, que a pesar de la potencia y exigencia del nuevo procesador es más grande aún. Tanto es así que ahora ofrece hasta 13 horas de autonomía con una sola carga. Esta se realiza a través de un puerto de carga USB tipo C a una velocidad de 5W, que no sabemos si se puede considerar como rápida, diríamos que no. Es una tableta que como es habitual cuenta con cámaras bastante humildes, de 2 megapíxeles en ambos casos, tanto detrás como delante.

Precio del Amazon Fire 8 HD

Esta nueva tableta se ha puesto a la venta ya en España. Podemos comprarla en dos versiones diferentes, una con 32GB de almacenamiento ampliables hasta 1TB, que tiene un precio de 114,99 euros. Y otra con 64GB de almacenamiento ampliables hasta 1TB que se estrena por 144,99 euros. Ya están en reserva, por lo que si las adquirimos hoy tendremos que esperar todavía hasta el próximo 20 de octubre para recibirla en casa. Una buena tableta, resistente, potente y con mucha autonomía que seguro se convierte en otras súper ventas las próximas Navidades. Un modelo que se une a la pequeña Fire 7 presentada hace solo unos meses.

