En los últimos años, los fabricantes chinos se han quitado poco a poco de encima la fama de copiar el diseño de otros fabricantes, que se había extendido en los primeros años, y no solo eso, sino que además se encendía que eran copias malas y de poca calidad de estos productos. Empresas como Xiaomi han contribuido a disipar esa mala fama de estos dispositivos chinos, llegando incluso en algunos segmentos de la electrónica de consumo a ir por delante de otros fabricantes que normalmente iban por delante de ellos. Ahora hemos conocido que Xiaomi tiene lista una pantalla inteligente, hasta ahí todo perfecto, lo que no nos cuadra tanto es que el diseño es exactamente el mismo al del Google Nest Hub, si no idéntico, la inspiración es clara, y está a punto de lanzarse.

Xiaomi Smart Display Speaker Pro 8, listo para presentarse

La firma china está a punto de lanzar una nueva pantalla inteligente, pero nos llama mucho la atención que su diseño es prácticamente idéntico al del Google Nest Hub lanzado recientemente. Este nuevo dispositivo se ha filtrado en un par de fotos que dejan poco a la imaginación en lo que se refiere a su diseño. En este se puede apreciar que es prácticamente una copia del Google Nest Hub. Empezando por el borde blanco de la pantalla, prácticamente de las mismas medidas, y sobre todo el altavoz inferior, que sirve a su vez de peana, y que está recubierto del mismo textil gris con el que cuenta la pantalla inteligente de Google. Desde luego no sabemos si ha sido a propósito, pero la inspiración en el dispositivo de Google es clara.

En la imagen se puede apreciar de que se trata de una pantalla inteligente con un tamaño de 8 pulgadas. Y que entre sus características más destacadas se encuentran un sistema de sonido Hi-Fi, por lo que se entiende que la calidad de sonido en este caso es superior a la habitual, y será una pantalla que destacará por poder reproducir música con una gran calidad. Además de esta característica, y complementándola, también vemos que cuenta con sonido DTS, lo que permite mejorar aún más si cabe el apartado de sonido de esta pantalla inteligente. Básicamente es una característica que nos certifica que el sonido de este dispositivo va a ser uno de sus puntos fuertes, algo en lo que normalmente no suelen incidir este tipo de altavoces.

Aunque como es habitual, una de las principales diferencias de estos dispositivos de Xiaomi frente a los modelos en los que se inspiran, el Nest Hub, es el precio, porque la misma fuente de las fotos afirma que será inferior a los 80 euros. Eso sí, dudamos mucho que vaya a llegar con Google Assistant, parece más bien un dispositivo que va a integrar XiaoAi, el asistente de voz de Xiaomi, que obviamente de momento solo funciona en chino. Lo ideal sería tener una versión occidental o global con el asistente de Google, pero a día de hoy nos extraña bastante que la firma china vaya a dar ese paso. En cualquier caso, habrá que esperar a su lanzamiento, que desde luego no parece que vaya a tardar mucho en producirse.