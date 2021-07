Nueva Creative SXFI CARRIER, una barra de sonido única desarrollada junto a Dolby

Las barras de sonido se han convertido en gadgets necesarios para muchos usuarios. Y es que el sonido de las modernas Smart TV no son precisamente un punto fuerte de estas, ya que el mínimo espacio interior limita mucho la calidad del sonido. Por eso se trata de uno de los accesorios preferidos por los usuarios de Smart TV, ya que mejora mucho el sonido, también cuando utilizamos nuestro ordenador con una de estas barras el sonido cambia por completo. Por eso ahora os traemos esta nueva barra Creative SXFI CARRIER, que cuenta con una tecnología de sonido única para ofrecer la mejor calidad posible.

Así es la nueva barra de sonido Creative SXFI CARRIER

Se trata de la primera barra de sonido de su segmento que cuenta con la aclamada tecnología de sonido Dolby Atmos. Esto sirve para mejorar uno de los aspectos menos amables de las barras de sonido, la limitación del espacio sonoro de su señal, como consecuencia del pequeño tamaño de estas. Esta nueva barra de sonido de Creative mide solo 0.88 metros de longitud, pero permite evitar este problema gracias al diseño íntegro de esta barra por parte de Dolby. Esta es una barra de sonido que hereda la esencia de su predecesora, la X-Fi Sonic Carrier que había tenido una excelente acogida en el mercado, siendo descrita como una delas mejores en su segmento.

Esta barra de sonido aúna los conceptos acústicos de Dolby Atmos y SuperWide para ofrecer un sonido potente si alterar la señal original. Esta cuenta con siete altavoces en el interior de la barra, estos a su vez disfrutan de un amplificador DSP que puede ofrecer la misma calidad de sonido que su barra predecesora en la mitad de espacio, algo que desde luego no hemos podido encontrar en otras barras hasta ahora. Viene también con un subwoofer de 10 pulgadas inalámbrico, que permite contar con un plus de potencia y envergadura de sonido sin comprometer con más cables nuestra sala de estar.

Además se trata de la primera barra de sonido con tecnología holográfica de auriculares Super X-Fi. Esta permite recrear en nuestros oídos un sonido envolvente que reproduce el escenario sonoro de un sistema de altavoces envolventes, como si contáramos con todos ellos a nuestro alrededor de verdad. Por tanto con auriculares obtendremos una experiencia de sonido comparable a contar con un sistema de varios altavoces en una misma estancia, algo que nos permitirá ver películas como en el cine sin que nadie a nuestro alrededor tenga que enterarse de lo que estamos viendo o molestarse por el ruido.

Sin duda estamos hablando de una barra de sonido de alta gama, lo mejor que podemos encontrar actualmente en el mercado, de hecho la tecnología que utiliza ha obtenido ya 23 premios BEST OF CES durante los eventos CES 2019 y 2020, por lo que sabemos que vamos a disfrutar de la mejor calidad de sonido en todo momento. Esto es algo que se traduce a un precio elevado, no podíamos esperar menos. Esta nueva barra de sonido SFXI Carrier llega a España con un precio de 999.99 euros, y ya se puede comprar en la tienda online de Creative.