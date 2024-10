La nueva cámara FUJIFILM X-M5 se estrena con un cuerpo más ligero y precio ajustado

Hay vida fotográfica más allá del smartphone, y quienes lo saben tienen en Fujifilm a uno de sus máximos referentes. La legendaria marca nipona está celebrando actualmente su 90 aniversario, y de paso nos brinda una nueva cámara sin espejo que desde luego no va a pasar desapercibida en su segmento. Y es que llega con muchas novedades y un precio realmente interesante si tenemos el rango de precio en el que se mueven muchas cámaras similares en el mercado.

Ficha técnica de la FUJIFILM X-M5

Esta es una cámara sin espejo, que se caracteriza por un cuerpo compacto, que podemos transportar cómodamente, y que a la vez es ligero sin renunciar a una extraordinaria calidad de imagen. Su cuerpo pesa solo 355 gramos, siendo por tanto la cámara más ligera de la gama X de Fuji. Es una cámara con la que podemos dar rienda suelta a nuestra creatividad gracias a sus potentes prestaciones, sobre todo a la hora de seguir objetos y personas en movimiento, con un auto enfoque que detecta a los sujetos y los inmortaliza en una perfecta quietud.

Esto lo consigue gracias a la IA, omnipresente en nuestro día a día y que también ayuda a la cámara a reconocer mejor a los sujetos y por tanto a generar unas imágenes más naturales. La función de grabación de vídeo a 6.2K/30P es un buen ejemplo de que esta cámara no se limita a hacer fotos extraordinarias, sino también vídeos de una calidad muy por encima de la media y de resultados profesionales.

Por sus características, esta cámara está orientada a un público bastante amplio, que puede ir desde personas que se inician en el mundo de la fotografía y el vídeo, hasta personas mucho más experimentadas en estas lides. El sensor con el que cuenta esta cámara es un X-Trans CMOS 4»*3 con una resolución de 26,1 megapíxeles retroiluminado y con un motor de procesamiento de imágenes de alta velocidad. El simulador de película nos permite cambiar entre los diferentes modos, para poder experimentar con diferentes resultados en las fotos y vídeos, como si realmente hubieran utilizado una película diferente.

De hecho, cuenta con hasta 20 modos diferentes de película, que nos permiten imprimir a nuestras creaciones un toque único y diferente. No obstante, si no somos muy experimentados en este campo, el modo AUTO elije de manera automática el modo de disparo adecuado para la escena que queremos capturar en todo momento. Volviendo a la grabación de vídeo, es capaz no solo de grabar a 6.2K/30P 4:2:2 de 10 bits en la tarjea SD, sino que también puede grabar en otros formatos, como 4K/60P y 1080/240P.

Unos vídeos que además capturan el sonido a su alrededor gracias a los tres micrófonos integrados por primera vez en estas cámaras. Sin duda una cámara que entra por los ojos con su estilo clásico y acabado tanto en plata como negro. Se pondrá a la venta a comienzos de noviembre partiendo de los 899 euros solo para el cuerpo o por 999 euros con objetivo incluido.