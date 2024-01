La nueva arrocera inteligente de Xiaomi ya está lista para lanzarse en Europa

El fabricante chino nos tiene acostumbrados a toda una gama de productos inteligentes que destacan siempre por dos aspectos esenciales, por un lado, esas funciones únicas y conectadas, así como un precio muy competitivo. Y todo ello sin renunciar a la calidad. Ahora volvemos a conocer uno de esos dispositivos que reúne todos estos requisitos, y lo hacemos gracias a que ha sido listado en la web del fabricante a nivel global, lo que quiere decir que estará bastante cerca de llegar a nuestras tiendas, a toda Europa.

Así es la nueva arrocera inteligente de Xiaomi

Aunque el arroz es prácticamente sagrado en China, la realidad es que estos dispositivos que lo preparan fácilmente en cuestión de minutos, son también populares en occidente, donde nunca está de más contar con uno de estos dispositivos para prepararse un arroz sin mucho esfuerzo y a cualquier hora del día. Eso es precisamente lo que ofrece esta Xiaomi Smart Multifunctional Rice Cooker, una arrocera que como ya es habitual en Xiaomi, llega cargada de funciones inteligentes.

Xiaomi Smart Multifunctional Rice Cooker | Xiaomi

Esta cuenta con 8 funciones inteligentes, que nos permite preparar el arroz de diferentes formas. Su capacidad es de 3 litros, por lo que podemos hacer varias raciones de arroz de una sola vez, desde Xiaomi aseguran que puede proporcionar hasta 10 tazones de arroz en cada uno de los cocinados. Podemos conectarla a nuestro smartphone, y desde ahí, con la app de Xiaomi, elegir los ajustes sobre la cocción en todo momento, por lo que podemos hacerlo desde cualquier lugar de casa y fuera de ella gracias a la conectividad inalámbrica.

De esta manera cuando elegimos nuestros propios ajustes, podemos elegir al fin y al cabo la textura final del arroz, dependiendo del tiempo de cocción que elijamos desde el móvil. En la parte superior de la arrocera encontramos una pequeña pantalla que nos indica el tiempo restante hasta que se haya completado el ciclo de cocción del arroz. También cuenta con varios botones físicos para poder controlar todos los aspectos de la cocción sin necesidad del smartphone, faltaría más desde luego. Cuenta con una función adicional que permite mantener el arroz caliente durante 12 horas.

Y a la hora de programar la cocción del arroz, esta se puede llevar a cabo incluso 24 horas antes de que queramos que comience a cocer. Los sensores de temperatura integrados evitan que el arroz se pueda quemar en algún momento, y además sus resistencias están distribuidas de tal manera que todo el calor se emite de manera uniforme, para que todo el arroz salga con el mismo grado de cocción, y no haya diferencias en este aspecto. Cuenta con una cesta, cuchara, taza medidora y tapa desmontable.

De momento la arrocera se ha mostrado en el listado de productos de Xiaomi en su web global, y por tanto no hay un precio que nos permita hacernos una idea de si será o no demasiado costosa. Pero si nos fijamos en los precios que hemos conocido antes de las arroceras de Xiaomi en España, se puede mover entre los 60 y 80 euros, lo que no está mal.