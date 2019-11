La pulsera de los chinos es junto con el Apple Watch el wearable más popular del planeta. Su precio asequible y sus características dignas de productos más caros, han hecho de ella uno de los dispositivos más deseados actualmente, sobre todo cuando hay ofertas y promos especiales por parte de los vendedores. Ahora hemos conocido que son muchos los usuarios que cuentan con una Xiaomi Mi Band 4 y la última versión de Android, están teniendo problemas para poder recibir notificaciones en la pulsera, que es una de las características más importantes para estos. Ha sido la propia Xiaomi la que ha desvelado ese sencillo truco.

Recupera las notificaciones en tu Xiaomi Mi Band 4

Parece ser que la actualización a Android 10 no le ha sentado bien a la Xiaomi Mi Band 4, hasta el punto de que muchos usuarios se están desesperando porque ahora han comprobado que la pulsera no les notifica como antes de todo lo que llega al móvil. Y parece que todo se debe a un problema de desajuste de la pulsera con la última versión del sistema operativo. Es habitual que ocurran este tipo de cosas, no solo con la actualización del sistema, sino también en eventos tan inofensivos a priori como es el cambio de hora en el horario de invierno o de verano. En esta ocasión al actualizar a Android 10 parece que a la pulsera se le han atragantado las notificaciones que recibe habitualmente del teléfono móvil.

Xiaomi Mi Band 4 | Xiaomi

Parce ser que las notificaciones de WhatsApp y otras apps no llegan a las pulseras, y además el motor de vibración no responde cuando debería. Estos problemas están surgiendo sobre todo en MIUI 11, la última versión de la capa de Xiaomi que en algunos móviles también integra el nuevo Android 10, pero es un problema que no tiene por qué ser exclusivo de los móviles de Xiaomi. Al menos ahora la firma china ha compartido una solución a lo primero, para lo que debemos hacer lo siguiente:

Entra en los ajustes de MIUI 11 en el teléfono

En el buscador de la parte superior, introduce el texto “notificaciones”

Selecciona “permisos de notificaciones” y dentro selecciona la app Mi Fit

De esta manera ahora los permisos de notificaciones se le conceden a la app que gestiona precisamente estas en la pulsera de los chinos. De tal manera que cuando estas se produzcan, ya no tendrán la negativa del sistema para ser entregadas en la pulsera. Como veis es un problema sencillo de resolver. De hecho la mayoría de problemas de este tipo se suelen solucionar de manera rápida.

Como es lógico, el problema es dar rápido con la solución, y en este caso es precisamente lo que nos ha compartido Xiaomi. Salvo problemas de hardware, la mayoría de funcionamientos anómalos de sincronización entre dispositivos se suelen resolver tocando ciertos ajustes. Estos cuando se actualiza el sistema operativo o cualquier elemento del entorno pueden llegar a alterar su funcionamiento o restablecer esos ajustes que hemos configurado. Algo que como veis, tiene fácil solución.