Nokia lanzará en Europa su alternativa a las Mi TV Box de Xiaomi

Los dispositivos para poder ver contenidos en streaming en el televisor se han popularizado mucho en los últimos años. No solo hablamos de los Sticks HDMI como el Fire de Amazon, o los de Google y Xiaomi con Android TV. Sino también de un tipo de dispositivo que ya se hizo célebre antes que estos, como son las pequeñas “cajas” con el sistema operativo de Google para televisores. Un mercado en el que las TV Box de Xiaomi se han convertido en las más demandadas y populares, tirando de otros fabricantes que están viendo en este mercado una oportunidad de crecimiento. Es el caso de Nokia, que lanzará en Europa su primer dispositivo de este tipo, y que llegará a España posteriormente.

Características filtradas del Nokia Streaming Box 8000

Siguiendo esta tendencia e identificando la importancia del mercado del streaming y los contenidos de televisión en nuestro país, Nokia ha entrado de lleno en el mercado de Smart TV, con varios modelos lanzados recientemente en India. Mientras que hacía lo propio con esta caja de Android TV hace solo unos días. Ahora anuncia que pone a la venta en varios países europeos la Nokia Streaming Box 8000, y que llegará pronto también a España. Según la filtración detrás de estas informaciones vistas desveladas por el medio germano Golem.de, será un dispositivo bastante similar a las tradicionales cajas de este tipo, aunque en este caso con un diseño más afilado y recto.

Nokia Streaming Box 8000 | Streamview Gmbh

El mando a distancia es de los más completos que hemos visto en un dispositivo de este tipo. De hecho no tiene nada que envidiar al de un televisor o un reproductor de DVD. Con teclado numérico completo ya acceso a las principales plataformas, incluyendo a la tienda de Google Play. No sería un dispositivo muy destacable respecto de otros de su segmento si no fuera por una característica fundamental. Ya que es capaz de reproducir algunas plataformas online con calidad 4K, algo que no pueden hacer la mayoría de dispositivos de este tipo en el mercado. Un dispositivo que cuenta con un procesador Amlogic S905X3 que vendrá junto al sistema operativo Android TV 10.

Un dispositivo que ofrecerá conectividad Wifi 5, acompañada de Bluetooth 4.2 y HDMI 2.0 capaz de reproducir vídeo de resolución 4K hasta los 60fps. Eso sí, es algo que se notará en el precio, porque estará lejos de ser barato. Mientras que una de estas cajas de Xiaomi tiene un precio de alrededor de 50 euros, esta costará aproximadamente el doble, unos 100 euros. Por tanto sería el rival directo del Mi TV Box S de Xiaomi, que también cuenta con características técnicas muy avanzadas con un poder de reproducción de alta resolución significativo. Se espera que el nuevo dispositivo se ponga a la venta en varios países europeos como Alemania, Austria y Suiza antes de las Navidades. Aunque se espera que haga lo propio también para el periodo de compras más importante del año también en España. Veremos si finalmente lo hace a este precio posicionándose como la opción más Premium.