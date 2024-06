Neveras inteligentes para llevarte de vacaciones

El verano es la época del año ideal para pasar tiempo al aire libre. Pasar tiempo de calidad con todas las comodidades en la playa o en la montaña es posible. Así como disfrutar de una bebida fría en cualquier lugar que nos encontramos, esto es posible gracias a las neveras inteligentes.

Neveras inteligentes para disfrutar de la bebida siempre fría en verano

Toda la vida hemos llevado con nosotros neveras portátiles repletas de bebidas y hielo, para mantenerlas frescas. Con el paso de las horas, el hielo se va deshaciendo y poco a poco va perdiendo su capacidad de conservar el frio, por lo que llegado el momento la bebida se calienta. Para evitar este problema podemos recurrir a la versión moderna de estas neveras, que no solo mantienen la bebida siempre fría, sino que la refrigera y además hasta pueden congelar y producir hielo.

Ecoflow GLACIER | Ecoflow

Si queremos llevar siempre la bebida fría y conservarla durante horas una muy buena opción es la nevera/congelador EcoFlow GLACIER, con capacidad para 38 litros, unas 60 latas de tamaño estándar, en la que podemos llevar tanto bebida como cualquier alimento de forma segura preservando la cadena de frío. Sus 12V nos ofrecen una autonomía de hasta 40 horas si la usamos junto a una batería de 298 wh. Cuenta con zona de control de frio. Donde podemos enfriar desde los 10 hasta los -25 grados. Cuenta con paneles de aislamiento al vacío (VIP) para optimizar la eficiencia energética y reducir el consumo. Cuenta con ruedas para su transporte. Su precio es de 799 euros.

Alpicool TAW35 | Alpicool

Otra muy buena opción es la Alpicool TAW35, un refrigerador portátil de 12V con capacidad de 35 litros. Puede alcanzar una temperatura de hasta -20 grados, gracias a sus dos modos de funcionamiento, Eco y Max. Dispone de dos compartimentos a los que se accede de forma independiente con lo que preservar mejor el frío. Cuenta con sistema de protección de batería de tres niveles con lo que se evita que se agote la energía del dispositivo al que está conectado. Cuenta con ruedas de transporte y asa para moverla con facilidad y llevártela donde quieras. Su precio es de 398,99 euros.

tillvex® Nevera eléctrica | tillvex

También, puedes optar por llevar siempre contigo una nevera eléctrica de compresor, como la tillvex® que cuenta con una capacidad de 40 litros. Dispone de puerto USB, adaptador para coche y voltajes de 12/24V y 230V. Con lo que podemos refrigerar hasta -20 grados. Además, dispone de conectividad Wifi y app. Su precio es de 289,99 euros.

Ya no hay excusa para no tener la comida y la bebida fresquita cuando salimos a disfrutar de la naturaleza, ya estemos en la playa a lo montaña. Estos dispositivos son ideales para los amantes de las actividades al aire libre, la acampada o los picnics, pues siempre tendrán la bebida a punto. También podemos optar por acompañarlas de un sistema de carga de batería de alta capacidad para no quedarnos nunca sin energía.